Salud Justa continúa imparable

La jornada 3 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) dejó encuentros llenos de intensidad y emociones, destacando el triunfo de Salud Justa sobre Real Chiapas en un partido que necesitó de tres sets para encontrar al ganador en la cancha del parque de Loma Bonita.

El compromiso arrancó con gran ritmo por parte de ambas sextetas, mostrando un juego dinámico y de constantes intercambios sobre la red. Salud Justa logró tomar ventaja desde el inicio gracias a una ofensiva efectiva y un mejor acomodo defensivo, situación que les permitió quedarse con el primer parcial por marcador de 25-13.

Para el segundo episodio, Real Chiapas reaccionó de gran manera y elevó considerablemente su nivel competitivo. Con mejores coberturas y ataques más precisos, consiguieron equilibrar las acciones y protagonizaron un cierre cardiaco que terminó inclinándose a su favor por 31-29, forzando así el set definitivo.

Con el partido empatado, el tercer parcial mantuvo la intensidad desde los primeros puntos. Sin embargo, Salud Justa recuperó el control del encuentro gracias a su contundencia ofensiva y la buena comunicación dentro de la cancha, factores que marcaron diferencia en la recta final para asegurar la victoria por 15-10.

Con este resultado, Salud Justa suma una victoria importante dentro de la competencia, mientras que Real Chiapas dejó buenas sensaciones pese al resultado adverso, demostrando capacidad de reacción y un nivel que promete mantenerlos como protagonistas en las próximas jornadas.

La actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez continuará en los siguientes días con nuevos encuentros de alto nivel y la emoción que ha caracterizado el arranque de temporada.