Salud Justa mantiene paso perfecto

La escuadra de Salud Justa continúa demostrando su solidez en el Campeonato de Copa de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez. En actividad correspondiente a la jornada 5, el conjunto dominó a Guerreras con parciales de 25-18 y 25-12 en la cancha número 1 del parque Caña Hueca, donde quedó claro que atraviesan un momento ascendente y con variantes que las mantienen entre las mejores del certamen.

Desde el arranque del primer set, Salud Justa impuso ritmo con una rotación bien organizada y saques profundos que dificultaron la recepción rival. Gracias a su orden táctico y a la constancia en la primera línea, lograron construir una ventaja temprana que obligó a Guerreras a ajustar su formación. Las jugadoras de azul respondieron con ataques cruzados y fintas sobre la zona corta, pero no pudieron abrir los espacios necesarios para revertir el marcador.

Dominio

El dominio de Salud Justa fue evidente en cada cambio de servicio. Sus colocadoras distribuyeron con precisión para habilitar remates que superaban el bloqueo contrario. La conexión entre levantadoras y atacantes permitió puntos consecutivos que ampliaron la distancia. Aunque Guerreras intentó mantenerse en la pelea apoyándose en su defensa en segunda línea, el cierre del set favoreció a Salud Justa, que se adjudicó el primero por 25-18.

Para el segundo capítulo la situación cambió rápidamente. Salud Justa subió la intensidad, lanzó servicios más agresivos y adelantó su zona defensiva para controlar cualquier intento de contraataque. Su bloqueo se volvió determinante, cerrando ángulos y forzando errores de Guerreras, que perdió consistencia en sus ataques al no encontrar espacios entre las manos rivales.

La diferencia se amplió conforme avanzaban las rotaciones. Salud Justa conectó remates diagonales, jugadas rápidas por el centro y colocaciones estratégicas hacia la zona uno, que le permitieron tomar una ventaja casi irremontable. Guerreras luchó con entrega, pero la solidez del oponente en recepción y la transición ofensiva terminó marcando la pauta del partido.

Victoria

El parcial finalizó 25-12, reflejando el dominio absoluto de Salud Justa, que no solo mantiene paso perfecto sino que se consolida como uno de los equipos más disciplinados y tácticamente eficientes del campeonato. Su capacidad para ajustar en cada set y su poder ofensivo lo convierten en un rival de cuidado en esta edición del torneo.

Con esta victoria, reafirma su condición de favorito, mientras que Guerreras deberá reorganizar sus líneas para recuperar terreno en la tabla. La Liga Oficial Municipal Profesor Alfredo Ovilla Martínez continúa ofreciendo encuentros de gran intensidad, y la actuación de ambas escuadras en la cancha número 1 dejó claro que la competencia seguirá elevando su nivel en las próximas jornadas.