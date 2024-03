Salud Justa no suelta el liderato

Después del duelo celebrado el fin de semana en el polideportivo Caña Hueca, Salud Justa volvió a la senda del triunfo al derrotar a Cinalex con marcadores de 25-6 y 25-12. Además, gracias a los resultados de los oponentes y a los juegos extras que han disputado, se mantiene en lo más alto de la tabla general en la Liga Oficial Municipal Profesor Alfredo Ovilla Martínez.

Con un total de 18 puntos, producto de seis victorias y un descalabro, Salud Justa permanece una jornada más en la cima del Campeonato de Liga 2024 Maestro Javier Francisco Escobar. Las de la cúspide solamente han conocido la derrota en las acciones de la fecha 4, cuando cayeron en contra de Club Adlers. No obstante, las demás escuadras han tenido altibajos, por lo que nadie se encuentra ni cerca de arrebatarle el puesto.

En la segunda posición se ubica Transportes, sexteta que, al igual que las líderes, ha caído en una sola ocasión. No obstante, al no haber podido jugar todos sus partidos, tiene dos fechas pendientes. El cuadro de los transportistas ha ganado en cuatro ocasiones; sin embargo, en uno de los cotejos tuvo que llegar hasta el tercer set para conseguir el triunfo. Por lo anterior, acumula once unidades, era ocupar el segundo peldaño.

En el tercer lugar aparece el único equipo invicto de la temporada. Las recién ingresadas Aztecas no saben lo que es perder. Al igual que varios conjuntos, no han podido sostener todos sus enfrentamientos. En este caso especial, la escuadra novata solo ha jugado tres, ganando en todos (uno fue en el tercer set), por lo que actualmente tiene 8 unidades, al igual que Secretaría de Educación, que figura el cuarto escalón.

La sorpresa de esta edición es nada más y nada menos que Tucanas Master. Las actuales campeonas de Liga y Copa ya cayeron en dos ocasiones, para sumar el mismo número de descalabros que en la campaña pasada, pero con la mitad del torneo aún por disputar. Las vigentes monarcas se ubican en la posición número, 12 con dos triunfos y dos caídas, para un total de seis puntos.

Luego de varias ediciones, planteles nuevos aparecen en la punta de la tabla general, mientras que los finalistas de la última justa se encuentran lejos de la clasificación. Por lo anterior, el nerviosismo aumenta jornada tras jornada en este certamen que busca demostrar de qué están hecho todos los clubes participantes.