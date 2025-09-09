Salvador de Alba Jr. triunfa en Chihuahua

Llegaron los triunfos 10 y 11 de la categoría Gran Turismo México (GTM) Pro 1 para el AGA Racing Team, dominando de principio a fin en el autódromo Francisco Villa, de Chihuahua, séptima fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025.

Intratable se mostró el equipo tapatío AGA Racing Team en la visita de la Súper Copa a suelo chihuahuense, dejando en claro el buen momento que atraviesa en la categoría Gran Turismo México Pro 1.

Salvador de Alba Jr. ha sido un amplio dominador al mando del auto 1 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola, Skarch y Guadalajara-Guadalajara, llegando a este reto con 9 victorias de las 12 disputadas hasta el momento, por lo que su intención era recuperar el camino triunfal. Y así fue; ya con el público tomando las tribunas del complejo chihuahuense, el de Jalisco no daba espacio a la especulación, llevando su auto de punta a punta hasta el décimo triunfo, con lo que dejó todo listo para el cierre.

Más tarde se dio el “heat” final de esta fecha, en la que nuevamente se vería a un Salvador de Alba Jr. dando cátedra de manejo al soportar los embates que buscaban arrebatarle el liderato de la competencia, para cruzar la meta en el primer sitio y alzarse con su onceava bandera a cuadros de la temporada 2025.

De esta forma, el AGA Racing Team pone la mira en la octava fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025, a disputarse el próximo 28 de septiembre en el autódromo Miguel E. Abed, de Puebla.