Salvador de Alba se une a HMD Motorsports

Nuevo año y nuevos retos para el mexicano Salvador de Alba Jr. en Indy NXT by Firestone, continuando su formación en la categoría previa a Indycar, dando un paso más para unirse al equipo HMD Motorsports.
Luego de dos años de buenos resultados en constante ascenso dentro de Indy NXT, el piloto tapatío, Salvador de Alba Jr., llegará este 2026 a HMD Motorsports para fortalecer su alineación. Este paso representa un reto importante luego de mostrar su valía con resultados importantes en la anterior temporada, incluyendo su primer triunfo, conseguido en el óvalo de Milwaukee.
Salvador ha construido una carrera importante a sus 26 años, teniendo un currículum sólido entre México y Estados Unidos, siendo 2 veces campeón de Nascar México Series y 5 veces campeón de la categoría GTM en Súper Copa, pasando por USF Pro 2000, para finalmente estar por comenzar su tercer año en Indy NXT, lo cual le ha permitido perfeccionar su habilidad en los monoplazas.
“Las dos últimas temporadas en Indy NXT han sido una experiencia de aprendizaje enorme, y estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo con HMD Motorsports”, comentó de Alba.
“Tomé un gran impulso hacia el final de la temporada pasada, y tengo muchas ganas de llevarlo a 2026. El equipo ya ha demostrado una dedicación increíble a mi éxito, y agradezco todo el apoyo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Juntos, seguiremos empujando rumbo a Indycar, agradeciendo siempre el apoyo que me brindan Indy Group, AGA, Z Motors y Marine CSM para poder estar aquí”, añadió.
Para HMD Motorsports, esta es una incorporación importante que aportará su valía mientras continúa construyendo su camino rumbo a la NTT Indycar Series. “Salvador es una incorporación excepcional a nuestra alineación y exactamente lo que buscábamos rumbo a 2026”, externó Mike Maurini, presidente del equipo HMD Motorsports.
Después de su primer test de pretemporada junto al HMD Motorsports, Salvador de Alba Jr. pone la mira en las primeras pruebas oficiales de la Indy NXT by Firestone, preparándose para el inicio de temporada, que será del 27 de febrero al 1 de marzo del 2026, en las calles de St. Petersburg, con el impulso de Indy Group, AGA, Z Motors y Marine CSM.