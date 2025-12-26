Samuel Espinosa regresa al Cruz Azul

Luego de un año a préstamo con el Mazatlán de la Liga MX, el futbolista chiapaneco, Samuel Alexis Espinosa González, regresa a las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, con la esperanza de dar el salto definitivo al primer equipo que dirige el argentino Nicolás Larcamón.

El atacante nacido en Tonalá, Chiapas, fue cedido por La Máquina durante el último año con el Mazatlán de la Liga MX, con la esperanza de que obtuviera minutos con el primer equipo dirigido inicialmente por Víctor Manuel Vucetich, situación que se le negó pues aunque llegó a ser convocado, la mayor parte del tiempo fue enviado a jugar con la filial de la categoría Sub 21.

Al terminar el préstamo con los Cañoneros, el ariete regresa a las filas cementeras con el objetivo de retomar el gran nivel que mostró en el Apertura 2024, cuando fue campeón de goleo con la Sub-23 cementera anotando diez goles en 16 partidos disputados, actuación que lo colocó en el radar como posible referente ofensivo para el futuro, pues cuenta apenas con 22 años de edad.

No obstante, Cruz Azul optó por cederlo en el Clausura 2025 a los mazatlecos para que tomara experiencia, sumara minutos y posiblemente ayudara al primer equipo, situación que al paso del tiempo pareció jugarle en contra, pues su entrenador en el filial era Vicente Sánchez, quien a la postre fue promovido para dirigir al primer equipo.

Trayectoria ascendente

No hace mucho tiempo, Espinosa se proclamó campeón de goleó con Cruz Azul Lagunas, club con el que anotó 23 tantos en 25 encuentros en la Liga TDP. Previamente jugó campañas sobresalientes para las escuadras de Lechuzas UPGCH y Nutrias del Atlético Ixtepec, donde mostró su olfato goleador.

Su desempeño con los cuadros de fuerzas básicas de La Máquina logró posicionarlo como una de las nuevas joyas de la cantera. Sin embargo, su debut en el Cruz Azul no llegó ante la alta competencia por el puesto de centro delantero con el griego Georgios Giakoumakis, el seleccionado nacional Ángel Sepúlveda y Gabriel “El Toro” Fernández.

Fue por esta razón que el conjunto capitalino y el jugador chiapaneco optaron porque se fuera a probar suerte con el Mazatlán y ahora que regresa podría competir por un puesto ante la partida de Ángel Sepúlveda a las Chivas.