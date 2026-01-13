Samuel Espinosa se reencuentra con el gol

El delantero chiapaneco Samuel Espinosa González tuvo un regreso destacado a las filas del Cruz Azul, luego de un año con el Mazatlán de la Liga MX, con el que no logró el debut en el máximo circuito.

El artillero pudo reencontrarse con el gol al volver a enfundarse la camiseta celeste, rompiendo una racha de 11 meses sin anotar tras su paso por los Cañoneros. En el torneo Apertura 2025, participó en 13 partidos y jugó más de 900 minutos, pero el gol simplemente se le negó. Mientras que en el Clausura 2025 jugó solo cinco encuentros, pero en cambio anotó cuatro tantos.

El delantero nacido en Tonalá anotó en el duelo de la fecha 1 del Clausura 2026, aunque su equipo cayó por 2-1 ante León. El tanto llegó al minuto 45 para igualar momentáneamente el partido, firmando así su gol número 33 con la institución cementera, recordando que tiempo atrás hizo 23 con el Cruz Azul Lagunas de la Liga TDP, nueve más con la sub-23 y el primero con la sub-21.

Esta diana tuvo un valor especial, ya que se trató de su primera anotación en casi un año, pues su anterior gol lo hizo el 31 de enero de 2025, curiosamente también contra León.