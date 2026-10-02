Samuel León firma récord personal en Berlín

El chiapaneco Samuel León Sánchez cumplió uno de los retos más importantes de su trayectoria como corredor al completar el Maratón de Berlín 2026 con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 53 segundos, marca que representó un nuevo récord personal dentro de la exigente distancia de 42.195 kilómetros.

El atleta originario de Tuxtla Gutiérrez consiguió además ubicarse en el lugar 324 entre los participantes mexicanos, en una edición que reunió a decenas de miles de competidores procedentes de distintos países. La organización esperaba alrededor de 60 mil atletas entre corredores, deportistas en silla de ruedas, handbikers y patinadores, procedentes de aproximadamente 160 naciones.

El resultado adquiere mayor valor debido a que León Sánchez llegó a la competencia después de superar una lesión que lo mantuvo varias semanas con dificultades para entrenar con normalidad. Pese a ello, logró completar el recorrido y establecer su mejor registro personal en una de las pruebas más reconocidas del calendario internacional.

Berlín es conocido por su trazado rápido y predominantemente plano, característica que lo ha convertido en escenario habitual de grandes marcas. La propia organización señala que en sus calles se han establecido 13 récords mundiales y que el circuito es especialmente favorable para buscar mejores tiempos personales, aunque completar los 42.195 kilómetros continúa siendo una prueba de enorme exigencia física y mental.

Con su participación en Alemania, Samuel León suma ya tres pruebas del circuito de grandes maratones internacionales, después de haber competido previamente en Nueva York y Chicago. Su siguiente objetivo será Londres, donde pretende presentarse el 24 de abril de 2027 para continuar ampliando su recorrido en este tipo de competencias.

La edición berlinesa contó también con una nutrida presencia mexicana, superior a los 500 corredores, entre ellos diversos representantes de Chiapas que afrontaron uno de los escenarios más emblemáticos del atletismo de fondo.