San Cristóbal corre por la prevención

En una fecha estratégica en la que el calor comienza a intensificarse en Chiapas, fue presentada la edición 2026 de la Carrera por tu Piel, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril, un evento que va más allá del ámbito deportivo al promover la cultura del cuidado solar y la detección oportuna del cáncer de piel.

En la conferencia de prensa, la organizadora Anayansi Morales subrayó la importancia de generar conciencia en la población, especialmente entre quienes practican deporte al aire libre, ya que el uso de fotoprotección aún es limitado. Señaló que aplicar protector solar no solo ayuda a prevenir daños visibles, sino que puede retrasar el fotoenvejecimiento y reducir el riesgo de padecimientos más graves en la piel.

Detalles del evento

La carrera contará con una estructura sólida en materia de seguridad y logística, al trabajar de la mano con instancias como Protección Civil, Cruz Roja y el Hospital de las Culturas, garantizando atención adecuada para los cerca de 400 corredores que se esperan en esta edición.

La ruta contempla puntos emblemáticos de San Cristóbal de Las Casas, iniciando en el Centro Histórico, pasando por la Parroquia de Guadalupe y extendiéndose hacia la zona de San Ramón, lo que permitirá a los participantes disfrutar un circuito dinámico y representativo de la ciudad.

En cuanto a la premiación, además de incentivos económicos, se reconocerá a los primeros 28 lugares en ambas ramas con kits de cuidado personal, artículos conmemorativos y productos especializados, reforzando el mensaje de bienestar integral que impulsa esta iniciativa.

Otro de los aspectos destacados será la zona de recuperación, donde los corredores encontrarán frutas frescas al cruzar la meta, promoviendo hábitos saludables que complementan la actividad física.

Especialistas presentes recalcaron la importancia de utilizar protector solar con factor 50 y reaplicarlo constantemente, incluso en días nublados, ya que los rayos ultravioleta continúan afectando la piel. También se hizo énfasis en los efectos de la luz azul, cada vez más presente en la vida diaria.