San Cristóbal se suma a la fiesta del Medio Maratón

San Cristóbal de Las Casas fue sede de la presentación oficial del Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026, que reunirá a cientos de corredores el próximo 16 de agosto en Tuxtla Gutiérrez y que se ha consolidado como una de las competencias de ruta más importantes del sureste mexicano.

Organizadores, patrocinadores y representantes de empresas participantes dieron detalles de la justa ante medios de comunicación y atletas de la región Altos. Informaron que se contará con dos distancias: 21 y 10 kilómetros. En la prueba principal competirán corredores de las categorías libre, master y veteranos, en ramas varonil y femenil, mientras que la modalidad de 10 kilómetros estará abierta para las categorías libre y personas con discapacidad.

El comité organizador explicó que ambas pruebas tendrán salida y meta en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, para recorrer algunas de las principales vialidades de la capital chiapaneca. Asimismo, destacó que el circuito contará con puntos de hidratación, control electrónico mediante chip y servicios de apoyo para garantizar la seguridad de los participantes.

Uno de los principales atractivos será la bolsa de 100 mil pesos destinada a reconocer a los mejores corredores de cada categoría. Además, recordaron que la inscripción incluye playera conmemorativa, medalla, número oficial, abastecimiento, atención médica, guardarropa y acceso a la zona de recuperación.

Los organizadores hicieron un llamado a los atletas para que aseguren su lugar con anticipación, ya que en ediciones anteriores los registros se agotaron semanas antes de la celebración del evento. De esta manera el Medio Maratón Farrera en Chiapas continúa fortaleciendo su prestigio y proyectando el estado como un referente para las carreras de ruta en el sur del país.