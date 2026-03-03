San Cristóbal vive gran fiesta deportiva

San Cristóbal de Las Casas se convirtió en escenario de una auténtica celebración deportiva con el 13º Medio Maratón, evento que reunió a cientos de corredores en un ambiente de entusiasmo, convivencia y espíritu competitivo.

El banderazo de salida estuvo encabezado por la esposa del gobernador de Chiapas, Sofía Espinosa Abarca; la presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, y el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, quienes subrayaron la importancia de impulsar actividades que fortalezcan el tejido social y promuevan estilos de vida saludables.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que esta competencia se ha consolidado como una verdadera fiesta deportiva para la ciudad cultural, al reunir participantes locales, atletas de distintos estados del país e incluso corredores extranjeros, lo que proyecta a la ciudad como un destino ideal para el Atletismo de fondo.

Distancias

Las calles se llenaron de energía con las rutas de 5, 10 y 21 kilómetros, además de las categorías juvenil e infantil, que permitieron la integración de corredores de distintas edades. Familias completas se dieron cita para apoyar a los competidores, generando una atmósfera vibrante que acompañó cada kilómetro del recorrido.

Resultados

En los 21 km femenil, el primer lugar fue para Kigen Leal Jebiwot con un tiempo de 1:22:15, seguida por Leidy Rincón Gordillo con 1:32:54 y Silvia Cervantes López, quien detuvo el cronómetro en 1:45:11. En la rama varonil, Jorge Guízar se adjudicó el triunfo con marca de 1:11:10, mientras que Joel Morales fue segundo con 1:12:28 y Ricardo Ruiz cerró el podio con 1:23:56.

En la distancia de 10 kilómetros varonil, Rey Martín Guízar se llevó la victoria con 31:43, escoltado por Mario Antonio Pérez con 33:58 y Cristóbal Jiménez con 37:10. En la categoría femenil, Otwori Gesare cruzó la meta en primer puesto con 37:47, seguida muy de cerca por Erika Yarely Aguilar con 38:11 y Aurora del Rosario González con 39:20.

En su intervención, Sofía Espinosa Abarca emitió un mensaje de fe y unidad, deseando paz y bienestar para la ciudadanía y para quienes encabezan la administración municipal. Por su parte, monseñor Rodrigo Aguilar celebró que se organicen actividades de este tipo, ya que fortalecen la unión entre las familias y fomentan valores positivos en la sociedad.

Con esta edición número 13 el Medio Maratón reafirmó su importancia dentro del calendario deportivo estatal, consolidándose como una competencia que no solo premia el esfuerzo y la disciplina, sino que también impulsa la convivencia y el orgullo comunitario.