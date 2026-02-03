San Fernando Sub-9 vence por la mínima

La selección San Fernando Sub-9 sumó una valiosa victoria como visitante al imponerse por 1-0 ante Jaguares de Chiapas, en el arranque de la cuarta fecha del Torneo de la Liga Oficial Infantil Asociada MX, dentro de la categoría 2015-2016, encuentro disputado en la cancha Salvador Cabañas.

El compromiso abrió la jornada y desde el silbatazo inicial se presentó como un duelo atractivo, con dos equipos decididos a proponer y a buscar el resultado. Jaguares intentó hacer pesar su condición de local, mientras que San Fernando mostró orden defensivo y buena circulación del balón, apostando por transiciones rápidas.

Durante el tiempo reglamentario se generaron acciones de peligro en ambas áreas, aunque la falta de contundencia impidió que el marcador se moviera en los primeros minutos. La paridad se rompió gracias a la insistencia del conjunto visitante, que encontró recompensa con la anotación de Ulises Isaac, quien portando el dorsal número ocho logró definir con precisión para enviar el balón al fondo de las redes y asegurar los tres puntos.

Con este resultado, la selección San Fernando se coloca momentáneamente en la quinta posición de la tabla general con cuatro unidades, producto de dos encuentros disputados, con un triunfo y un empate. Además, presenta una diferencia de goles positiva, con tres tantos a favor y dos en contra, alcanzando una efectividad del 67 por ciento.

Por su parte, Jaguares de Chiapas se mantiene en el séptimo sitio con tres puntos, luego de dos partidos jugados, uno ganado y uno perdido, con balance de dos goles anotados y uno recibido, para una efectividad del 50 por ciento.

Las acciones de esta categoría continuarán esta semana, por lo que se prevén movimientos importantes en la clasificación general conforme avancen los compromisos programados.