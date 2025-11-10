San José Terán se corona en la final

La final del Torneo Niños Héroes Sabatino ofreció un cierre memorable para la Liga Palapa Fut 7, con un enfrentamiento lleno de tensión, goles y determinación entre San José Terán y Lobos FC. Ambos equipos dejaron una impresión sobresaliente gracias a su intensidad en cada jugada.

Desde el comienzo, Lobos FC apostó por un estilo ofensivo basado en presión alta y velocidad por los costados, generando llegadas profundas que exigieron constantes intervenciones defensivas. San José Terán respondió con un planteamiento equilibrado, posesiones más largas y un ataque ordenado que buscó controlar el ritmo.

El desarrollo del encuentro mantuvo al público en constante expectativa debido a las volteretas en el marcador. Las dos escuadras mostraron efectividad en zona rival y un alto compromiso colectivo, lo que derivó en un empate 3 a 3 durante el tiempo reglamentario.

La intensidad de los minutos finales reflejó el deseo de evitar la definición desde los once pasos, aunque ninguna propuesta ofensiva logró romper la igualdad. Esta situación obligó a resolver el título mediante una serie de Tiros de Castigo.

Penales

En la tanda, San José Terán mostró mayor precisión al convertir tres ejecuciones, mientras que Lobos FC cerró con dos aciertos. La ejecución final desató la celebración del conjunto verde y blanco, que confirmó su coronación tras un duelo de gran exigencia.

La organización expresó reconocimiento a ambos planteles por el alto nivel mostrado durante todo el torneo, así como a las familias y aficionados que respaldaron la competencia y contribuyeron a generar un ambiente deportivo ejemplar.

La Liga Palapa Fut 7 reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo sus actividades y promover espacios donde el Futbol recreativo y competitivo siga creciendo en la región.