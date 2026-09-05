San Luis busca hacer valer la localía

En el marco de la jornada 7 de la Liga MX, el Atlético de San Luis recibirá a las Chivas de Guadalajara para un duelo que tendrá como escenario el estadio Libertad Financiera y que pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos en las partes alta y media de la clasificación.

Los potosinos llegan a este compromiso tras conseguir una importante victoria de 3-1 ante los Rayados de Monterrey. David Rodríguez fue el encargado de abrir el marcador al minuto 5, mientras que Rafa Llorente amplió la ventaja al minuto 36. Óscar Macías sentenció el encuentro al minuto 79 para darle los tres puntos al conjunto de San Luis.

Por su parte, las Chivas llegan después de igualar 1-1 con los Tuzos del Pachuca. Roberto Alvarado fue quien adelantó al Rebaño apenas al minuto 3. El atacante rojiblanco atraviesa además un buen momento frente al arco, pues actualmente ocupa el cuarto lugar de la tabla de goleo individual con cuatro anotaciones.

En lo que respecta a la tabla general, las Chivas se ubican en el quinto lugar con 11 puntos, mientras que el Atlético de San Luis ocupa la decimotercera posición con seis unidades.