San Luis, por su primera victoria ante Pumas

De cara a la recta final los Pumas se fortalecen con “la unión” que los ha ayudado a salir de malos resultados, pero ahora están en zona de Liguilla. Agencias

En el cierre de la jornada 12 los Pumas de la UNAM reciben al Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario en busca de seguir sumando puntos que los lleve a lo más alto de la tabla general, promete ser un encuentro cerrado.

Los universitarios llegan con cuatro partidos sin conocer la derrota, luego de vencer al Puebla, Xolos y llevarse el clásico joven ante su acérrimo rival, el América, además de empatar ante los Diablos Rojos de Toluca en la jornada anterior.

Por su parte, el San Luis viene de golear a Santos (3-1) y por la mínima diferencia al Monterrey, dos victorias consecutivas que los colocan en 20 unidades que lo ubican en la quinta posición general. El director técnico de San Luis, Domenec Torrent, señaló que el San Luis tiene que ser capaz de ganar de visita “jugar con la misma intensidad que muestran en nuestro estadio”.

Torrent hizo un análisis de los partidos que han enfrentado, señalando que el San Luis “ha jugado con gran intensidad, han jugado muy bien”, sus jugadores tienen “actitud la tienen, no es cosa de intensidad”, pero les falta ganar de visita.

Por su parte, el jugador de Pumas José Caicedo en conferencia de prensa señaló que durante la semana trabajaron para tener buenos resultados. De cara a la recta final los Pumas se fortalecen con “la unión” que los ha ayudado a salir de malos resultados, pero ahora están en zona de Liguilla.

“El trabajo es el que nos da fruto, y eso se ve reflejado partido a partido”, platicó y enfatizó que así como la intensidad de la garra no se negocia, también está consciente de que no deben relajarse. Si bien Pumas lleva cuatro partidos sin perder, empatando recientemente con Toluca, no es una razón para bajar la guardia.

Ante su rival en turno agregó que “será un lindo partido, no podemos mirar a San Luis como cualquier equipo enfrentándolo al tú por tú, pero harán las cosas bien para quedarse con la victoria”.

Añadió que no relajarse será la clave para quedarse con los tres puntos. Los Pumas regresan a su horario estelar a las 12:00 horas.