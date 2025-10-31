San Luis sueña con play-in; recibe a Bravos

El Atlético San Luis sueña aún con estar en la fiesta grande del futbol mexicano, pero ya no dependen de ellos mismos. La noche de este viernes recibe a los Bravos de Juárez en el arranque de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Luego de un arranque prometedor al vencer a León en la lejana fecha uno, llega a la antepenúltima jornada con apenas 16 puntos, productos de cinco triunfos y un empate, que lo ubican en el onceavo lugar aun con la esperanza de estar en el “play-in”. Solo un punto de bajo de Santos Laguna que tiene un cierre prometedor.

Su rival en turno se ubica en el noveno puesto con 20 unidades, por lo que, de salir con la victoria, pondría en serios aprietos a los fronterizos a la espera de la combinación de resultados para soñar en la fiesta grande.

Por su parte, los Bravos de Juárez buscarán el triunfo en la cancha del Alfonso Lastras Ramírez, luego de dejar ir la victoria ante el sotanero Puebla al empatar 4-4 en su propio terreno. Los Bravos dejaron escapar la posibilidad de pelear el sexto lugar general tras el empate con la Franja en la fecha anterior; ahora pelea para que no lo dejen fuera la zona de “play-in”.

El partido entre el Atlético San Luis y los Bravos de Juárez, correspondiente a la jornada 16, se disputará este viernes en el estadio Alfonso Lastras, a partir de las 21:00 horas.