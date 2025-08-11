San Luis y Cruz Azul retoman el torneo

Luego de su participación en la Leagues Cup los equipos mexicanos retoman su actuar en el Apertura 2025 de la LigaMX, donde Atlético San Luis recibirá la visita de la Máquina del Cruz Azul en partido que cerrará la jornada 4.

Ambos cuadros no estuvieron a la altura de lo que se esperaba en el torneo contra la MLS, por lo que ahora deberán enfocar sus baterías en el balompié azteca.

San Luis marcha en el lugar 13 general con sólo un triunfo y dos derrotas, por lo que deberá empezar a sumar unidades, por lo que podría aprovechar el bajón anímico de los celestes para darle una alegría a su afición.

El equipo de Guillermo Abascal había arrancado con triunfo sobre León, pero luego sumó dos derrotas consecutivas ante Monterrey y Chivas del Guadalajara, este último en gran juego de volteretas, pero al final cayó.

San Luis deberá aprovechar su condición de local, donde hasta el momento no ha logrado un resultado positivo.

En tanto que la Máquina viene de una participación decepcionante donde se llevó una escandalosa derrota de 7-0, poniendo en duda la continuidad de Nicolás Larcamón, quien aún no encuentra la llave para hacer del cuadro celeste un equipo competitivo.