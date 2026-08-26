San Roque reúne a sus viejas glorias

Futbolistas que en distintas etapas defendieron los colores del Club San Roque volvieron a reunirse en un partido amistoso efectuado en el campo alterno del estadio Víctor Manuel Reyna, como parte de la conmemoración por los 64 años de la fundación del equipo.

Convocados por Roger Ruiz y Luis Álvarez, exjugadores que formaron parte del club en las décadas de los 60, 70 y 80 participaron en el encuentro, recordando su paso por escenarios como el antiguo campo del Icach —hoy Secundaria del Estado— y posteriormente el estadio Flor de Sospó.

Para este compromiso los participantes fueron distribuidos en los equipos Azul y Oro, integrados por futbolistas de tres generaciones. Al final, el conjunto Oro se impuso por marcador de 7 goles a 3 en un reencuentro de viejas glorias que permitió compartir recuerdos de su trayectoria en la Liga Municipal de Futbol de Tuxtla Gutiérrez, destacando los títulos de Campeón de Campeones obtenidos en las temporadas 19721973 y 19781979, además de otros grandes momentos.

Finalmente, el encuentro sirvió para recordar a exintegrantes y seguidores ya fallecidos, entre ellos “Ron Ron”, conocido aficionado que acompañó durante años al equipo desde las tribunas.