San Roque vivirá una noche espectacular

La emoción de la Lucha Libre volverá a apoderarse de la capital chiapaneca con una espectacular función programada para el domingo 17 de mayo en la Plaza de Toros San Roque, escenario que recibirá a reconocidas figuras nacionales y talentos locales en una velada que promete hacer vibrar a toda la afición.

La cartelera fue presentada oficialmente por la empresa VAE Valdiviezo Artes y Espectáculos, organización que continúa impulsando este deporte espectáculo en Chiapas con eventos de alto nivel y batallas que reúnen a gladiadores de distintas generaciones.

Las acciones arrancará a las 6:30 de la tarde y tendrá como combate estelar una confrontación de poder a poder entre DMT Azul y Faraón de Oro ante Chessman y Cibernético, cuatro luchadores de amplia trayectoria que buscarán robarse la noche con castigos, vuelos y una intensa rivalidad arriba del cuadrilátero.

Estrellas

Uno de los aspectos que más han llamado la atención de los aficionados es la presencia de Chessman y Cibernético, elementos ampliamente reconocidos por su paso en las empresas más importantes de México y por protagonizar históricas rivalidades en la Lucha Libre nacional. Del otro lado aparecerá DMT Azul, quien se ha consolidado como uno de los luchadores más sólidos del circuito independiente, acompañado de Faraón de Oro.

Además de la lucha principal, la función contará con una semifinal en la que chocarán Cinta de Oro y Estrellita con ly Lolita, batalla que mezclará experiencia, fuerza y espectáculo para beneplácito del público. La segunda lucha también genera altas expectativas, ya que Príncipe Zoque y Rebelde Boy enfrentarán a Black Drago y Flashito Jr. en un duelo en el que la velocidad y la espectacularidad podrían marcar diferencia dentro del encordado.

Los organizadores esperan una importante entrada en la Plaza de Toros San Roque, que nuevamente abrirá sus puertas para recibir a cientos de aficionados chiapanecos. Los boletos ya están disponibles, con diferentes zonas y precios para que las familias puedan disfrutar una noche llena de adrenalina y entretenimiento.