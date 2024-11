Sánchez Osorio, listo para la nueva era

Su vida siempre ha tenido al deporte como eje. Sus padres lo motivaron a entrar primero Natación, luego practicó Tae Kwon Do y después encontró en los caballos de acero —el Motocross— su gran pasión. Todo aquello que le formó de niño será la base para que Adonaí Sánchez Osorio encabece la llamada “Nueva ERA del Deporte en Chiapas”.

El próximo titular del Indeporte (2024-2030) es licenciado en Administración de Empresas por el “Tec” de Monterrey —con una maestría en Administración Pública Federal, Estatal y Municipal— preparación que complementó con experiencias formativas en Estados Unidos y Francia, moldeándose además con una vida sana que le ha permitido practicar Triatlón como adulto, complementando el ejercicio con una alimentación vegetariana.

A pocas semanas de asumir su cargo, Sánchez Osorio visitó el estudio de TVO de “Cuarto Poder” para hablar de su plan de trabajo e incluso compartir el orgullo de formar a dos hijos atletas que compitieron por el estado en Olimpiadas Nacionales.

Y ya entrado en tema, Adonaí reconoció que son los papás quienes hacen la mayor inversión para que sus hijos cuenten con la plataforma para triunfar en su deporte, por lo que desde su puesto en la administración pública buscará respaldarlos y también vincular a la iniciativa privada para apoyar a los héroes deportivos y así dignificar el esfuerzo que hacen familias completas, pues sabe lo que cuesta contar con un buen entrenador, herramientas para lograr un óptimo acondicionamiento físico, la alimentación, medicina deportiva y apoyo psicológico.

“Pero —aclara— todo empieza desde la escuela, si nosotros no le damos el tiempo desde la etapa escolar, desde la primaria al niño para que pueda desarrollar el tema psicomotriz, cuando llega a la secundaria, que ya tendríamos que empezar con la técnica, tenemos que empezar con la coordinación que no la tienen y al llegar a la prepa —con 14 o 15 años— que ya les podemos meter fuerza a ese joven, estamos todavía empezando con la técnica. Entonces este es un proceso largo que tarda 6 u 8 años y tenemos que tener un plan de desarrollo del deporte en nuestro estado que no abarque solo 3 o 6 años, sino que vaya hasta los 12, trabajando con el equipo para plantear este proceso largo, porque no solo es buscar a lo mejores y apoyarlos, sino generar atletas desde temprana edad”.

¿Qué es lo que más te han pedido los deportistas?

“Desde hace muchos meses tuvimos la iniciativa y fue una sugerencia del Gobernador Electo, Eduardo Ramírez Aguilar, que él tiene muy presente que el deporte es una herramienta fundamental para poder mejorar la vida de los chiapanecos y eso me motiva mucho, el tener a alguien que conozca del deporte, que sepa del impacto que tiene en la salud, en el tema educativo, en el tema de seguridad también, por supuesto que nos crea una expectativa grande. Hicimos un foro donde se escuchó todas las voces de diferentes rincones del estado, donde tuvimos más de 100 participantes, la mayor parte de las asociaciones deportivas, entrenadores y atletas y nos dedicamos a hacer mesas de trabajo para poder escucharlos y nos dijeran cuáles eran esas inquietudes y una muy importante son los juegos escolares y la implementación de un programa de becas para que los atletas puedan tener ese apoyo en el desarrollo y por supuesto que siempre van a querer más fogueo para estar en mejores condiciones al presentarse en sus competencias y tenemos que apoyar mucho el deporte masivo y ahí entran las carreras, el ciclismo y también hay deportes que nos dan medallas y también son masivos como el Tae Kwon Do y vamos a seguir apoyando en Judo, en Luchas, en Patinaje”.

¿Qué cuestiones de tu proyecto vas a implementar que ya nos puedas adelantar?

“Todo parte del presupuesto. Actualmente el presupuesto del Instituto está bastante limitado y el proyecto más importante es la Olimpiada (Juegos Conade), todo el proceso es lo que se lleva la mayor parte del presupuesto, tenemos que hacer que alcance para más cosas, pero tenemos que ver todas las aristas, porque el deporte no solo es el alto rendimiento, tenemos el deporte de los pueblos originarios, que va a ser algo fundamental, tenemos que volver a darle su lugar a todos nuestros deportistas indigenas, a los adultos mayores, al deporte escolar y también normalmente los que más medallas nos dan es el deporte adaptado”.

¿Habrá algún tipo de apoyo en el deporte profesional o tendrá que generar su propio recurso?

“El deporte profesional como tú dices se cuece aparte porque genera dinero, pero por supuesto que todas las ramas tienen que ser apoyadas, ya sea con infraestructura, enlaces, algún tipo de apoyo. Todos tienen los ojos en el Futbol por supuesto, pero tenemos que esperar los tiempos también, hay prioridades.

El deporte siempre va a ser importante, pero lo que todos pedimos y sabemos que tiene muy claro nuestro Gobernador Electo es el tema de seguridad, entonces primero lo primero y hay un plan que es otro tema aparte y él va a plantear, pero nosotros estamos más que motivados para apoyar”.

¿Y cómo asumes esta responsabilidad de que el deporte debe generar un impacto grande en la sociedad en estos tiempos?

“Tenemos que hacer que el deporte se acerque a las colonias, a las casas de todas las personas, que tengan espacios adecuados, iluminados, que tengan a las personas que puedan facilitarles torneos de Futbol, de Basquetbol, Zumba y que no tengan que ir a centros como Los Cerritos en Tapachula, el Sedem en San Cristóbal, Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez, sino que en su colonia ya tengan una opción; igual no les da tiempo de hacer todo el trayecto pero tienen una opción cerca y son de los proyectos que tenemos en puerta que van a beneficiar a toda la sociedad chiapaneca”.

¿Finalmente, qué mensaje le mandarías a los deportistas a unas semanas de asumir tu cargo?

“Es un excelente momento para todos los deportistas que están apasionados a su deporte, les digo de corazón que vamos a abrir las vías para que puedan desarrollar su deporte de la mejor manera, todos los deportes van a ser tomados en cuenta y estamos con la mejor disposición, el conocimiento y las ganas de querer servirles y atenderlos de la mejor manera posible”.