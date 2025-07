Sandra Guillén se corona reina en Chiapas

Con una cosecha de 5.5 unidades y en calidad de invicta, la ajedrecista veracruzana Sandra Guillén Cristóbal se consagró reina del Campeonato de Ajedrez Élite Chiapas Campeón de Campeones 2025, celebrado en el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, en Tuxtla Gutiérrez.

La prestigiada jugadora —que cuenta con el grado de Woman FIDE Master— hizo válidos los pronósticos al lograr el triunfo absoluto, mostrando su calidad y su destreza en el tablero de los 64 escaques, a lo largo de las seis rondas disputadas.

“Agradecida con la bienvenida y sobre todo por el tipo de evento. Fue un evento de gala”, declaró la trebejista, feliz por esta victoria en un torneo de buen nivel, pero sobre todo por la convivencia que pudo tener con los competidores de Chiapas y de Tabasco que se dieron cita para poner a prueba sus estrategias.

“Las partidas fueron muy buenas. Me sorprendí en algunas de ellas, conocí a un chico súper talentoso de apenas 8 años (Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres), que acaba de aprender a jugar hace dos años, y muy bueno. Fueron muchas partidas, se ve que (los jugadores) estudian y entrenan muy bien, y no tenía la fortuna de conocer a algún jugador de Chiapas. Entonces, ahora me da gusto ver la convivencia ajedrecista”, expresó la campeona que próximamente estará compitiendo en el Nacional de Zacatecas —clasificatorio al Mundial de Ajedrez en Uzbekistán— y quien se llevó de Chiapas un premio de 3 mil pesos y trofeo.

Más ganadores del torneo

El segundo del Campeón de Campeones fue para Moisés Flores Ramos, quien sumó 5 puntos y se llevó un premio de 2 mil pesos, mientras que en tercero se ubicó Gerardo Said Gómez López, con 4.5 unidades, recibiendo un premio de mil pesos.

Asimismo, Edén López Martínez, presidente del Club Carlos Torre y organizador del evento, entregó dos premios especiales, uno para la mejor femenil, Karina Guadalupe Guillén Moreno (noveno lugar), y otro para el sub-14 Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, del estado de Tabasco, como mejor infantil.