Sanlúcar se corona en Copa Mexicanidad

El Club de Patinaje de Velocidad Sanlúcar, representante del vecino estado de Tabasco, se proclamó campeón de la Copa Mexicanidad Chiapaneca 2026, celebrada en el patinódromo del Instituto del Deporte en Tuxtla Gutiérrez, luego de encabezar el medallero con 28 preseas de oro, 10 de plata y siete de bronce, para un total de 45 metales.

Pese a las inclemencias del tiempo —la lluvia entorpeció el desarrollo de las tres sesiones programadas— la delegación tabasqueña mantuvo una actuación constante y logró imponerse en la clasificación por la cantidad de primeros lugares obtenidos.

El entrenador Jorge Alberto Sanlúcar Méndez destacó el desempeño de sus alumnos en la pista y reconoció también el respaldo de los padres de familia, quienes acompañan el proceso deportivo y las actividades del club.

Dominan el medallero

Entre los patinadores que contribuyeron a la cosecha de Sanlúcar destacaron Jared Pérez García, Matías Javier García Oropeza y Leonardo Reyes Galván, con cinco oros cada uno.

Por su parte, Emily García García y Constanza Fernández Domínguez alcanzaron cuatro títulos, en tanto que Hernando Antonio Castillo Millán consiguió tres oros, una plata y un bronce.

También sumaron metales Uziel Pérez García, Paula García García, Luisa Fernanda Fuentes de la Cruz, Valentina Hernández Villamil y Hannah Sofía Cabrera Arellano.

Destacan por Chiapas

Por su parte, Shikaras —al mando de Adanaeth y Víctor Figueroa Pérez— se quedó con el segundo lugar gracias a una cosecha de 25 oros, 22 platas y 11 bronces, para 58 medallas en total.

Y Cuba Training completó el podio al registrar 19 oros, 24 platas y 26 bronces, siendo además el conjunto con mayor cantidad total de preseas, con 69.

Detrás de los tres primeros lugares, Correcaminos concluyó cuarto con 11 oros, ocho platas y 15 bronces; Tonalá fue quinto con siete títulos, 11 segundos lugares y tres terceros; mientras que Little Rollers terminó sexto con tres oros, dos platas y dos bronces. Jaguares de Chiapas se ubicó séptimo con cuatro medallas, seguido de Correcaminos Pujiltic y Roller Zone.

Finalmente, es oportuno mencionar que la Copa Mexicanidad Chiapaneca 2026 fue organizada por la Asociación de Patinaje Sobre Ruedas del Estado de Chiapas.