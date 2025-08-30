Santa Ana con dramático pase a semifinales

Aunque con apuros, Santa Ana Jr. cumplió con los pronóstico y avanzó a la semifinal de la segunda división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla tras empatar 2-2 contra La Familia en duelo celebrado en el campo 3 del parque recreativo Caña Hueca.

Luis Tamayo lideró los esfuerzos del líder de la campaña regular, Santa Ana Jr. al marcar par de goles, mientras que Alan Ramos y César Flores dieron esperanzas a su equipo, pero al final no les alcanzó para dar la sorpresa.

De esta manera el conjunto con mejores números de la etapa regular sigue siendo, en el papel, el rival a vencer y candidato número uno al título.

Otras eliminatorias

El representativo de Parabrisas La Estrella Blanca tuvo el resultado más abultado de esta primera ronda de eliminatorias al arrollar 10-1 a su similar de Gladiadores FC. Josué Pérez fue la gran figura de los “cristalinos” al marcar un triplete, en una tarde para enmarcar.

Por su parte, Bucanero FC también consiguió su boleto a semifinales, tras empatar 5-5 frente a Deportivo D’ Tadeo, pero impulsado por la mejor posición en la tabla general, al ser cuarto del escalafón, mientras que su adversario era quinto.

Alejandro Frutos fue la figura de los corsarios con un doblete, en tanto que Braulio Gallegos, Antonio Caballero y Ricardo Castillejos abonaron goles para la victoria. Del lado del equipo que resultó eliminado marcaron Andrés Gómez (2), José Hernández, Luis Gómez y Johan Alfaro.

Finalmente, Titán FC se mostró intratable ante Marsella FC, rival al que despachó por 3-0 con goles de Miguel Salinas, Martín Trujillo y Francisco Gálvez.

De esta forma quedaron definidos los cruces de semifinales: Santa Ana Jr. se medirá con Parabrisas La Estrella Blanca, mientras que Bucanero FC enfrentará a Titán FC por el otro boleto a la gran final por el ascenso.