Santa Ana Jr. lidera la división de plata

Un candente cierre de segunda vuelta y de temporada regular se presenta en la segunda división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, en la que Santa Ana Jr. figura como líder general, posición que buscará refrendar este domingo.

Por el momento es el primer puesto de la clasificación, con un récord de 11 victorias, un empate y seis derrotas, para consolidarse como la mejor ofensiva de la categoría de plata, con 61 goles anotados en 18 fechas disputadas.

Con estos números tienen en sus manos la posibilidad de asegurar el terminar como líderes del campeonato, pero para eso debe superar al Deportivo D’Tadeo en su último encuentro de la campaña, este domingo a partir las 14:00 horas, en el campo uno de la Unidad Deportiva de Patria Nueva.

Deportivo D’ Tadeo, que llega a la última jornada en quinto lugar, también cuenta con opciones matemáticas de cerrar en la cima, pero depende de ganar un duelo pendiente contra La Familia y además dar la sorpresa contra Santa Ana Jr.

Los otros frentes

Titán FC, que cuenta también con 34 unidades (pero menor diferencia de goles con +15 por +21 de su rival), aspira a cerrar en el primer puesto, pero eso depende de vencer en su último partido al equipo de Parabrisas Estrella Blanca, que a su vez llega a esta fecha obligado a ganar para garantizar su pase a la Liguilla como séptimo de la tabla.

En tercero de la tabla figura Gladiadores FC con 33 unidades y un escalón abajo —en cuarto— está el cuadro de Bucanero FC con 32 puntos. Los primeros tendrá la oportunidad de pelear también por la primera posición en la última jornada, en la que se miden con Marsella FC (sexto general), a las 18:00 horas, en el campo uno de Caña Hueca.

Por otra parte, en lo que respecta a la lucha por el título de campeón goleador, Mario Vázquez, del Santa Ana Jr., encabeza la tabla con 14 dianas, seguido a la distancia por Miguel Sol, del Bucanero FC, que tiene 10 anotaciones.

FC Project Fit manda en 1ª

El representativo de FC Project Fit llega a la fecha 8 de la primera división en lo alto de la tabla con 36 puntos, pero ya solo uno por delante de su más cercano perseguidor, Servicio Pyresur.

Este domingo pueden estirar su ventaja, en caso de ganar su compromiso contra RPBI FC, a disputarse este domingo a las 14:00 horas en el campo de La Herradura.

Esto tomando en cuenta que Servicio Pyresur no podrá sumar puntos en esta jornada al quedar pendiente su compromiso contra Jaguares de Tuxtla, el cual será reprogramado.

Cabe mencionar que tanto FC Project Fit como Servicio Pyresur cuentan con dos encuentros más aplazados, en los que pueden conseguir más puntos y hacer aún más volátil la definición del liderato general.

Otro club en idéntica situación —con dos duelos aplazados— es Coratux FC, que tiene 30 puntos que lo colocan en tercero de la clasificación, por lo que cobra especial relevancia el compromiso que jugará este domingo contra Plásticos Pablín, a las 14:00 horas en Caña Hueca.

Completando el Top 4 de la categoría estelar figura el Deportivo 3 Hermanos con 28 puntos, también con dos juegos pendientes y la posibilidad de sumar tres valiosos puntos en la sesión dominical, en la que enfrenta al Atlético Chiapas, al mediodía, en el campo uno de Patria Nueva.

En lo que se refiere a la lucha por el trofeo de campeón goleador, Jeriel Bistrain Clemente, del FC Project Fit, acumula 24 goles que lo instalan como el máximo romperredes, seguido muy a la distancia por Sergio Díaz, de Servicio Pyresur, quien cuenta con 16 dianas en su cuenta personal.