Santi reconoce que le dolió no ir a Qatar

El delantero de la selección mexicana Santiago Giménez reconoce que “le dolió” quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, decisión que fue tomada por Gerardo Martino, a pesar de que era ya uno de los elementos mexicanos más destacados.

En conferencia de prensa desde Surinam, donde este jueves el Tricolor enfrentará a la selección de ese país dentro de la Nations League, el “Bebote” expuso su sentir tras perderse la justa, aunque igual no ahondó demasiado al estar ya enfocado en lo que es el naciente proceso rumbo al 2026 con Diego Cocca al frente.

“Somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien me dolió un poco la decisión de no poder ir, también puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de él, así que sé que fue la decisión correcta. Ahora me estoy preparando y también sé que tengo que aportar mucho de mí para poder estar en el proceso y en el siguiente Mundial”, declaró.

Por otra parte, el artillero mexicano fue cuestionado sobre su conocimiento del balompié de Surinam, y dejó en claro que sabe cómo son los jugadores de ese país, dado que convive con algunos de ellos en Países Bajos, debido a la relación histórica que existe entre ambas naciones.

“Conozco a muchos jugadores de Surinam, porque también es cierto que hay muchos elementos en Países Bajos. También tengo compañeros en Feyenoord. Son jugadores bastante buenos y creo que en Surinam el Futbol podría ser una potencia si muchos jugadores vinieran a jugar aquí. Si bien no conozco los jugadores que están en la selección, sé que podría ser una potencia”, indicó.

También afirmó que está “muy ilusionado” con el proceso que comienza con Cocca en el país sudamericano, el cual sabe que será “muy largo”, por lo que irá con calma buscando conseguir sus objetivos.