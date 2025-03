Santiago Tovar apunta hacia el campeonato

La carrera Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200 es la segunda del año en Nascar México Series. Cortesía

Una jornada llena de velocidad y adrenalina en la que peleará hasta el rebase final por la bandera a cuadros es lo que vislumbra el piloto de HO Speed Racing, Santiago Tovar, para fecha 2 de Nascar México Series, a celebrarse el domingo 23 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas.

El volante de Quaker State, Agunsa, Glacier Water y 3M Quaker State, Agunsa, Glacier Water y 3M compartió para los lectores de “Cuarto Poder” las sensaciones previas a la carrera denominada Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200, que se efectuará en una semana, con la presencia de los mejores pilotos del país.

Santiago, ¿cómo estás a unos días de correr en Chiapas?

Muy emocionado, la verdad que me sentí muy cómodo en San Luis (Potosí), desgraciadamente los resultados no fue lo que esperábamos por un accidente, pero contento y motivado por el rendimiento que tuve con el equipo y estoy seguro que Chiapas, que es una pista que se me acomoda un poco más, puede ser muy bueno para nosotros en el estado del campeonato.

¿Cómo sentiste el coche en general en la primera fecha de San Luis?, ¿ya está a punto?

La verdad es que sentí muy bien el coche, falta hacerle diferentes ajustes para estar más cómodo, pero en general me sentí muy bien. Creo que la comunicación con el ingeniero fue muy buena al regresar al equipo HO Speed Racing, eso me tiene muy contento y estoy seguro que viene una muy buena temporada para nosotros.

Hablando de la próxima carrera para Chiapas, ¿cómo la visualizas siendo una de las más complejas por los choques y el calor que suelen presentarse?

Sin duda va a ser una carrera muy complicada, el clima va estar muy caliente en Chiapas, y por el desgaste, ya que es una pista que exige mucho a los pilotos. Entonces hay que llegar muy bien preparados y concentrados porque hay siempre muchos accidentes y, bueno, el chiste va a estar en mantenernos fuera de ellos y acabar la carrera en una buena posición.

¿Cuál sería tu estrategia, ir adelante o reservarte un poco para cerrar fuerte al final?

Sin duda va a ser importante mantenernos fuera de los contactos. Creo que la calificación va a ser muy importante para poder arrancar adelante y poder mantenernos en ese grupo toda la carrera. Sí va a ser una carrera complicada, muy caliente y hay que estar enfocados y en el grupo de adelante, que es donde menos accidentes hay.

Tú que ya conoces muy bien este autódromo y las condiciones, ¿pesa mucho el tema del calor o ya sabes cómo manejarlo para que no te afecte?

Claro que influye mucho; por más bien preparado que vengas, siempre influye el calor. Chiapas es una pista que aparte del calor es muy exigente para los músculos, para el cuello, porque al ser una forma D, en las rectas también te vas desgastando y es complicado. Pero, bueno, es una pista en donde ya tuve oportunidad de ganar (en 2019) y ojalá podamos repetir este siguiente fin de semana.

En lo general, para esta Temporada 2025 que recién empezó, ¿sientes que estás en un buen año para pelear por el título?

El primer objetivo será calificarnos a los “playoffs” y ahí todo puede pasar. El objetivo es ser campeón, por supuesto, estamos trabajando fuerte para lograrlo. El equipo está motivado, yo también y creo que tenemos las herramientas para lograrlo.

¿Y te gusta el formato de “playoffs” que se implementó desde el año pasado en Nascar?

En lo personal no me encanta, pero creo que el público es el beneficiado porque al final hay cuatro carreras donde todos damos todo para poder pasar a la siguiente ronda, y la final es buenísima. Entonces, para el público, que es lo más importante, creo que son los que más disfrutan y a los pilotos nos toca adaptarnos, tener un muy buen balance para no perder puntos y es más difícil para nosotros.

Finalmente, ¿invitarías a la gente a no perderse la carrera del próximo domingo?

Claro, invitar a todo el público a que asista a la segunda fecha del campeonato, en Chiapas, va a ser una gran carrera. Que apoyen al auto 22 de Quacker State. Nos vemos por allá y va ser un gran show, estoy muy emocionado y seguro de que podemos pelear por la victoria en esta fecha.