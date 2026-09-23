Santiago Tovar conquista los Tractocamiones

El piloto de Shell Rimula y Arabe Racing Team inició desde la primera posición después de dominar la calificación, pero el camino hacia la bandera a cuadros estuvo lejos de ser sencillo.

Las dimensiones de la pista representaron un desafío para las pesadas unidades, mientras que el calentamiento del tractocamión complicó su desempeño durante la parte final.

A pesar de no contar con el mismo ritmo mostrado en la sesión clasificatoria, Tovar administró la competencia y sostuvo una intensa batalla con Salvador de Alba y Héctor Aguirre —segundo y tercero, respectivamente— para asegurar otra victoria.

“Fue un fin de semana muy bueno. Calificamos en el primer lugar, pero por alguna razón el tracto no tuvo el mismo ritmo. Fue una carrera para terminarla de la mejor manera”, explicó el vencedor.

La prueba también vivió un momento de tensión cuando Harry Dueñas sufrió un aparatoso despiste y atravesó gran parte del interior del circuito, afortunadamente sin consecuencias para los participantes.

Resultados de otras categorías

En la F5 Pro 1, Federico Solís remontó desde el cuarto puesto para conseguir su segunda victoria del año. Javier Girón terminó segundo y Enrique Reyna fue tercero. Sebastián Ocaranza II también alcanzó su segundo triunfo de la campaña en F5 Pro 2, seguido por Juan Manuel Vidrio y Emilio Vázquez.

En Mexbike, Alain Escobedo ganó en Expertos; Joshua Orozco se impuso en Intermedios y asumió el liderato general, mientras que Carlos Piña obtuvo la victoria en Pro 2.