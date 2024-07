Santiago Tovar, en lo más alto del podio

Llegó el ansiado triunfo oficial para el piloto Santiago Tovar, que tuvo como fuerte contrincante al regiomontano Juan Cantú, quien cruzó la meta casi pegado al conductor del Tractocamión marcado con el número 26.

“El equipo hizo un gran trabajo con el tracto. Empezamos arrancando desde la cuarta posición, y a partir de allí todo dependía de lo que yo hiciera, esto es algo hermoso que tiene el Automovilismo, sufrir si hay que sufrir, pero cuando se gana como hoy, todo vale la pena”, expresó Tovar.

La jornada de velocidad resultó importante para el piloto de Monterrey, Juan Cantú, reflejando todo el trabajo que ha venido realizando, con el tracto 17, logrando subir al segundo escalón del podio.

“Es algo muy importante para nosotros, hemos trabajado fuertemente para llegar a este podio que se nos había venido negando. Me siento muy contento porque es el reflejo de una ardua preparación desde el año pasado que llegamos a la categoría”, abundó.

En tercero finalizó Eduardo Alquicira, quien comentó: “Hay días que no se olvidan. Hoy son uno de ellos porque hubo momentos que tuve que exigirme al máximo para conseguirlo. Vienen carreras en las que pienso volver a repetir podios y así pelear por el campeonato”.

Reyna gana en la F5

Un estupendo desempeño fue el que tuvo el piloto potosino Enrique Reyna, subiendo a lo más alto del podio en el OAM de Aguascalientes dentro de la categoría Pro 1 de la Fórmula 5. “Cada vez me acerco más a otro campeonato, pero estoy consciente de que no me tengo que descuidar porque aún falta la otra mitad de la temporada”, expresó.

Federico Solís visitó el segundo escalón del podio, y en tercero cruzó la meta Iván González, quien comentó que en León no puede obtener otro resultado más que la victoria, porque en caso contrario la situación se le pondría muy difícil.

En la Pro 2 de la F5 se registró el triunfo para Bernie Valverde, a pesar que quien cruzó la meta primero había sido Chris Valverde, pero este último fue descalificado porque la gasolina de su monoplaza tenía mayor octanaje que lo establecido en el reglamento. Como segundo se ubicó Ricardo Sánchez, y en tercero, Mike Valverde.