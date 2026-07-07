Santiago Tovar está listo para el Speedfest

Santiago Tovar de Shell-Rimula se alista para lo que será la quinta fecha de la temporada 2026 de Tractocamiones, el denominado Speedfest, que tendrá lugar los días 14 y 15 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El piloto capitalino, buscará redondear un buen fin de semana para no perder sus posibilidades de convertirse en el campeón de una de las categorías de Súper Copa Roshfrans.

“Se viene un evento muy importante; el Speedfest siempre reúne a una gran cantidad de aficionados, por lo que para mi es algo especial”, comentó Tovar.

Objetivos definidos

Con respecto a la carrera y sus objetivos, Tovar fue claro al afirmar que intentará conseguir puntos cruciales al ver la bandera a cuadros en la meta. “Esperamos sumar una buen cantidad de puntos”, aseguró.

Además, sobre su año compitiendo en la categorías de los Tractocamiones, hizo un análisis minucioso y positivo. “Hasta el momento, muy bueno, ganamos dos competencias. Por ahí nos faltó concretar un buen resultado en Mérida, pero es así, son carreras y esperamos tener un buen cierre de año y poder llegar a campeonato. Ese sería el objetivo, así que vamos por eso”, agregó.

Santiago se refirió también a su rival más cercano en las posiciones generales que es “El Arabe”, Juan Cantú, y dejó en claro que viene cerrando muy fuerte, razón por la cual no debe de dejar sumar buenos puntos en la segunda mitad de la temporada.

Una fiesta total

La emoción del Automovilismo nacional vivirá un nuevo capítulo el sábado 15 de agosto, cuando la quinta fecha de la Súper Copa Roshfrans-Speedfest visite el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El evento promete ser una verdadera fiesta del deporte motor, con miles de aficionados y un programa cargado de velocidad, espectáculo y música.