Santiago Vázquez da el salto a la Liga TDP

Los Leones de Tuxtla confirmaron la salida de uno de los futbolistas que marcaron una época de éxitos para la institución. Santiago Vázquez dejará al conjunto felino para dar el salto a la Liga TDP y todo apunta a que defenderá los colores de las Lechuzas UPGCH.

Faltando el anuncio oficial por parte del cuadro universitario, el mediocampista se prepara para afrontar un nuevo reto en su carrera y buscar trascender en el Futbol profesional. El número 10 se formó en las inferiores de los Leones de Tuxtla, club con el que consiguió importantes logros, entre estos el Campeonato Nacional de Fut-7 en Aguascalientes, además de un campeonato y un subcampeonato en la Liga del Sureste MX, así como diversos títulos y participaciones destacadas en competencias locales y estatales.

A lo largo de su trayectoria con los melenudos, Vázquez se convirtió en uno de los referentes del equipo. Como capitán, destacó por su liderazgo, su personalidad y su capacidad para aparecer en los momentos importantes, convirtiéndose en un jugador determinante en el terreno de juego.

Santiago afrontará el reto de competir en una categoría de mayor exigencia, con la ilusión de continuar creciendo y demostrar su talento en la Liga TDP. La directiva de Leones de Tuxtla agradeció al futbolista por su entrega, su compromiso y su liderazgo durante todos estos años, al tiempo que le deseó éxito en esta nueva etapa.

El eterno capitán felino dice adiós, pero su historia con los Leones de Tuxtla quedará marcada para siempre. Ahora, el número 10 buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera.