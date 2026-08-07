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Santino rescata Top 10 en San Luis

Agosto 07 del 2026
Santino Zanella superó problemas mecánicos para concluir en el Top 10 de Challenge Series. Cortesía
Santino Zanella superó problemas mecánicos para concluir en el Top 10 de Challenge Series. Cortesía

La escudería Z Racing Team afrontó una complicada séptima fecha de Nascar México Series en el Súper Óvalo Potosino, donde las altas temperaturas y distintos incidentes condicionaron el rendimiento de sus pilotos.

Santino Zanella tuvo problemas con el auto 52 y debió ingresar a “pits” para hacer reparaciones, situación que le hizo perder varias vueltas respecto al líder.

Pese al contratiempo, logró completar la competencia y finalizar en la décima posición de la categoría Challenge Series. “Tarde difícil, pero de eso se trata: de enfrentar retos y motivarnos para regresar con todo. Seguimos en la batalla”, expresó Santino tras arribar a la meta al mando de su vehículo.

Por su parte, el otro piloto del Z Racing Team, Santos Zanella, se vio involucrado en un contacto que lo obligó a abandonar y fue clasificado en el decimosegundo lugar de la categoría.

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