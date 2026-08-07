Santino rescata Top 10 en San Luis

La escudería Z Racing Team afrontó una complicada séptima fecha de Nascar México Series en el Súper Óvalo Potosino, donde las altas temperaturas y distintos incidentes condicionaron el rendimiento de sus pilotos.

Santino Zanella tuvo problemas con el auto 52 y debió ingresar a “pits” para hacer reparaciones, situación que le hizo perder varias vueltas respecto al líder.

Pese al contratiempo, logró completar la competencia y finalizar en la décima posición de la categoría Challenge Series. “Tarde difícil, pero de eso se trata: de enfrentar retos y motivarnos para regresar con todo. Seguimos en la batalla”, expresó Santino tras arribar a la meta al mando de su vehículo.

Por su parte, el otro piloto del Z Racing Team, Santos Zanella, se vio involucrado en un contacto que lo obligó a abandonar y fue clasificado en el decimosegundo lugar de la categoría.