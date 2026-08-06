Santo Domingo de Guzmán fue una fiesta

Hacienda Santa Teresa hizo valer su condición de local y se proclamó campeón del Torneo Santo Domingo de Guzmán 2026, certamen celebrado en el lienzo Santo Domingo de Guzmán, dentro de las actividades de la Expo Feria Internacional Comitán 2026.

Durante dos intensas jornadas, equipos provenientes de Chiapas y Tabasco protagonizaron un espectáculo lleno de emoción, disputando un formato de puntuación acumulativa en el que cada escuadra tuvo dos charreadas, para definir al monarca del evento.

Hacienda Santa Teresa, dirigido por Carlos de Jesús Bermúdez Albores, PUA de Chiapas, registró 316 puntos durante la jornada inaugural y mejoró notablemente su actuación el domingo al conseguir 362, para un total de 678, cifra que le permitió quedarse con el primer lugar de la competencia.

Segundo puesto

Rancho San Rafael se mantuvo muy cerca de la cima a lo largo del torneo. Después de concluir la primera jornada con 317 unidades, el conjunto cerró el domingo con 354, para finalizar con un acumulado de 671, ocupando la segunda posición general.

El tercer puesto fue para Fraylescana R5, que tuvo con la mejor puntuación de la jornada inicial al registrar 328 unidades y posteriormente sumó 341 más para finalizar con 669 puntos. Además, el equipo será anfitrión del Campeonato Regional Zona Sur 2026, programado para los días 14, 15 y 16 de agosto en el lienzo Santa Catarina La Grande.

Entre las actuaciones individuales destacó Ceín Martínez Flores, quien aportó tres manganas a caballo y un lazo de cabeza para Hacienda Santa Teresa. También sobresalieron Esteban Solís, con dos manganas a pie, un pial de ruedo y un destacado desempeño en colas; Carlos Bermúdez Albores, con una cala de 40 unidades; y Yair Castellanos, quien sumó 22 en el jineteo de yegua.

Por su parte, Rancho San Rafael brilló en la segunda jornada al completar las seis manganas, gracias a las actuaciones de Jesús Alfredo Gómez Arévalo y Gilberto Toledo, mientras que Rafael Castillejos destacó con una cala de 41 puntos.

Fraylescana R5 también mostró un alto nivel competitivo con las manganas a caballo de Miguel Cuevas Romero, además del desempeño de Marco Thomas y Jaime Coello Moreno, quienes contribuyeron para asegurar el tercer lugar.

Rancho El Laurel concluyó en la cuarta posición con 598 puntos, seguido por Ganadería Fereducam con 486. Más atrás finalizaron Charros de Teapa, Rancho El Refugio AFA, Cristo Rey de Tabasco y Rancho San Pedro.

Escaramuzas

El torneo también contó con la participación de las escaramuzas Amazonas de Montebello, en la categoría libre, y Chiqui Amazonas, del sector dientes de leche, quienes recientemente representaron a Chiapas en el Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2026.

Al término de la competencia se llevó a cabo la ceremonia de premiación. Hacienda Santa Teresa recibió el reconocimiento como campeón del certamen, además del incentivo económico correspondiente, cerrando con éxito una de las principales actividades charras de la Expo Feria Internacional Comitán 2026.