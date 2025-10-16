Santo Jr. encabeza cartel de lujo

El legado del Enmascarado de Plata llegará por primera vez al ring del Deportivo Roma. El domingo 26 de octubre, la afición chiapaneca vivirá una noche histórica con la presentación estelar de Santo Jr., quien encabezará la función “La leyenda continúa”, organizada por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus, con el respaldo de la H. Comisión de Lucha Libre de Tuxtla Gutiérrez.

El heredero del ídolo más grande del pancracio mexicano pisará por primera vez la lona del Roma, en una velada que promete emociones intensas y combates de alto nivel. En el duelo principal, Santo Jr. hará equipo con Máscara Sagrada, para enfrentar a dos oponentes de jerarquía: Hijo de Fishman y Turipache 2000, en una lucha que combina experiencia, técnica y la eterna rivalidad entre los herederos de los grandes personajes de la Lucha Libre nacional.

Cartelera

El público podrá disfrutar una cartelera completa que incluye seis enfrentamientos, todos diseñados para mantener la adrenalina al máximo. En la semifinal increíble, el trío conformado por Capitán Furia, Chucho el Roto y Dantalion se medirá con Murcy Jr., El Mexicano y P. Zoque, en un choque en el que la fuerza y el estilo aéreo prometen robarse la noche.

Los relevos increíbles también formarán parte del espectáculo, con dos batallas que pondrán a prueba las alianzas temporales y las estrategias de los gladiadores. En la primera, Arjen, Kisha Catt y un luchador sorpresa enfrentarán a Torbellino, Gladiador Jr. y otro misterioso integrante, cuya identidad será revelada en el evento. La expectativa por conocer a los combatientes ocultos ha despertado gran interés entre los aficionados.

Además, habrá una lucha de superlujo en la que Rey de Corazones, Rebelde Boy y Black Drago unirán fuerzas para medirse con Águila Dorada, Tharbos y Hijo de Remolino. Este encuentro promete una combinación de técnica clásica y movimientos espectaculares que mantendrán al público de pie.

Campal mixta

La función incluirá una campal mixta, con la participación de gladiadores y gladiadoras como Súper Chespi, Kaiser, Arlekin, Cometa 2025, Lobo Azteca, Star Fox, Diosa Sekmeth y Toxic Woman, quienes protagonizarán una batalla donde solo los más resistentes lograrán imponerse.

Los organizadores han confirmado que el evento iniciará a las 18:30 horas, y los boletos ya se encuentran a la venta con precios accesibles: VIP, 350 pesos; fila uno, 250; fila dos, 200, y gradas, 100 pesos. Además, los niños menores de 10 años podrán ingresar gratis en gradas, con lo que se busca fomentar la asistencia familiar y mantener viva la tradición luchística en Chiapas.

La cita es el domingo 26 de octubre, día en que el Roma se vestirá de plata y emoción para recibir a las estrellas del cuadrilátero. Las luces, las máscaras y los gritos del público darán vida a una velada que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.