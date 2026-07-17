Santos domina jornada goleadora

La jornada 17 del Torneo Héroes Bonampak de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque ofreció una intensa actividad en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, donde se disputaron ocho encuentros y se registraron 66 anotaciones.

Santos FC brilla

El equipo protagonizó las dos mayores goleadas de esta fecha. En su primer compromiso derrotó por 11-1 a Mamitas Chiapas FC, con cinco tantos de Brian Morales, tres de Jorge Ferrer, dos de Franck Méndez y uno de Eduardo Santiago. Williams Solís consiguió la única anotación de Mamitas.

La ofensiva de Santos volvió a responder en su siguiente aparición, al superar por idéntico marcador de 11-1 a Rayados Diarios FC. Franck Méndez comandó el ataque con seis dianas y Alberto López agregó cinco. Diego Bautista descontó por Rayados.

Con estos resultados, Santos FC terminó como el equipo más contundente de la jornada, al sumar 22 goles en sus dos partidos.

Más goleadas

Uno de los encuentros con mayor cantidad de goles fue el triunfo de Milán por 8-2 frente a Ambulancias Colibrí FC. José Méndez encabezó la ofensiva del conjunto ganador con cuatro anotaciones, mientras Andrés Hernández y Juan Montiel aportaron dos tantos cada uno. Por Ambulancias descontaron Flavio Pérez y Adair Cervantes.

Real Unión también consiguió una victoria sorpresiva al superar por 5-1 a Águilas. Iván Jiménez se convirtió en la figura del partido con tres dianas, acompañado por Aarón Álvarez y Kevin Gómez, quienes sumaron una anotación cada uno. Romeo Rodríguez marcó el único tanto de Águilas.

Otros resultados

Cayuco se impuso por 7-3 a Jaguares en uno de los duelos más movidos de la programación. Giovanni Ramírez destacó con tres goles y Julio Mota agregó dos. Kevin del Prado y Jonathan Díaz completaron la cuenta. Por Jaguares, Williams Núñez anotó en dos ocasiones y Ricardo Cruz consiguió el tercero.

El duelo entre Cafecito con Leche FC y Santa Cruz finalizó con triunfo de 6-4 para estos últimos. Diego Cárdenas aportó tres dianas, Daniel Méndez consiguió dos y Ramiro Hidalgo añadió uno. Cafecito se mantuvo en la pelea con tres de Bruno Díaz y uno de Maximiliano Torija.

En otro compromiso, Ice Cars FC mantuvo el control del encuentro y derrotó por 3-0 a Aston Villa. Los tres tantos fueron obra de Erik Estrada, quien firmó uno de los tripletes registrados durante la jornada y condujo a su equipo a una victoria sin recibir anotaciones.

Finalmente, Deportivo Enbe tuvo otro resultado sin recibir daño al vencer por 3-0 a La Bandita FC. Gerardo Sánchez fue responsable de los tres goles.