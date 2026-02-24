Santos FC, a la gran final en la pony

El Club Deportivo Santos FC firmó una actuación contundente este domingo y consiguió su pase a la gran final de la Liga Tuchtlán de Futbol Soccer, dentro de la categoría pony, luego de imponerse ante Club San José Terán en semifinales disputadas en las instalaciones de Caña Hueca.

El compromiso se celebró a partir de las 11 de la mañana, bajo un ambiente festivo, con gradas animadas y padres de familia alentando sin descanso a sus pequeños. Desde el silbatazo inicial, el conjunto dirigido por el profesor Ricardo Domínguez Guillén mostró determinación y orden táctico.

Santos salió decidido a marcar diferencia desde los primeros minutos. Apenas comenzaba el encuentro cuando logró mandar el balón al fondo de las redes; sin embargo, la anotación fue invalidada, obligando al equipo a recomponer y mantener la concentración ante un rival que no regaló espacios.

Lejos de venirse abajo, el cuadro santista mantuvo la posesión, abrió el campo y circuló el esférico con criterio de banda a banda, generando constantes aproximaciones. La insistencia rindió frutos cuando, tras una jugada bien elaborada por Roberto Gómez en tres cuartos de cancha, llegó el gol que rompió el cero y puso el 1-0 en la pizarra.

Con la ventaja, Santos administró el ritmo del partido, reforzó su sector defensivo y apostó por transiciones rápidas para ampliar la diferencia. San José Terán intentó reaccionar, pero se encontró con una zaga sólida y un equipo bien plantado en todas sus líneas.

El silbatazo final confirmó el boleto para el Club Deportivo Santos FC, que ratifica su buen momento y su condición de protagonista en el certamen. Ahora, el conjunto se enfocará en afinar detalles y llegar en plenitud a la disputa por el campeonato, en busca de coronar el esfuerzo que ha hecho a lo largo del torneo.