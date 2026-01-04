Santos inicia el 2026 como líder

El Club Deportivo Santos comenzó el año 2026 instalado en la cima de la tabla general de la categoría juvenil elite, dentro del torneo Apertura 25-26 de la Liga Tuchtlán Chiapas, reflejando lo que espera ser un inicio sólido que lo colocará como el principal referente del campeonato en sus primeras jornadas.

Tras cinco partidos disputados en el ciclo anterior, el conjunto santista suma 11 unidades, producto de tres triunfos y dos empates, manteniéndose invicto y con una destacada diferencia de goles que respalda su liderato. Su equilibrio entre ofensiva y orden defensivo ha sido clave para marcar distancia respecto al resto de los competidores.

En el segundo puesto aparece Aeropuerto F. C., que con siete puntos se mantiene al acecho, demostrando regularidad y siendo uno de los equipos que buscará pelear la cima conforme avance el calendario. Por su parte, Nido Águila Tuxtla y Jaguares Itvel comparten seis unidades, aunque con panoramas distintos en cuanto a rendimiento y diferencia de goles, lo que promete una lucha cerrada por los puestos de privilegio.

Tuzitos Jobo se mantiene en la quinta posición con cinco puntos, aún con margen de crecimiento en el certamen, mientras que Club de Futbol Boca Junior’s cierra la clasificación momentánea con cuatro unidades, sabiendo que el torneo aún se encuentra en una fase temprana y cualquier resultado puede modificar la tabla.

La Liga Tuchtlán Chiapas se alista para retomar actividades este sábado 10 de enero, fecha en la que los equipos regresarán a la competencia con el objetivo de mejorar su posición y mantener el ritmo en una categoría que se caracteriza por su intensidad y su desarrollo juvenil.

El arranque del 2026 marca un punto clave para los clubes, que buscarán consolidar su proyecto deportivo y mantener la constancia jornada tras jornada, en uno de los torneos formativos más competitivos de la región.