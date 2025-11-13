Santos Jr. se corona en vibrante final

El campo de juego Territorio Santos Tuxtla fue testigo de una de las finales más emocionantes de la temporada en la Liga Champions 7. Santos Jr. y Centenario protagonizaron un duelo de alto voltaje que mantuvo a los aficionados al filo del asiento, con goles, remontadas y una tanda de penales de infarto. Tras un 3-3 en tiempo reglamentario, Santos Jr. se impuso desde los once pasos y se consagró campeón del torneo, confirmando su condición de equipo sólido y con carácter.

Inicio prometedor

Desde el silbatazo inicial, el conjunto de Santos Jr. salió decidido a imponer su ritmo y dominio sobre el terreno. Su ofensiva, encabezada por Leonardo Suárez, se mostró letal desde los primeros minutos. El propio Suárez abrió el marcador con una jugada individual de gran calidad, definiendo con potencia al poste derecho del arquero rival.

Poco después, Diego Anza amplió la ventaja con un remate preciso tras un servicio filtrado que desarmó la línea defensiva de Centenario. La tercera anotación llegó por conducto de Jonathan Nanduca, quien aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes y colocar el 3-0 antes del descanso. El dominio era absoluto, y todo indicaba que Santos Jr. tenía el título en sus manos.

Sin embargo, el Futbol, en su naturaleza impredecible, reservó una historia distinta para la segunda mitad. Centenario, lejos de rendirse, reaccionó con intensidad y orgullo, encontrando en la presión alta y la movilidad de sus atacantes el camino para regresar al partido. El descuento llegó al minuto 22 con un disparo cruzado de Leonardo Cruz que venció al guardameta de Santos Jr.

El segundo tanto cayó minutos después gracias a una jugada colectiva que culminó con un cabezazo de Cruz impecable dentro del área. Con el 3-2 en el marcador, la confianza de Centenario creció y el empate se volvió inevitable. En una acción llena de coraje, su delantero Osvaldo Madariaga aprovechó un balón dividido para marcar el 3-3 y desatar la euforia en las gradas. El encuentro se convirtió en una verdadera batalla, donde ambos conjuntos buscaron el gol del triunfo sin reservas, pero el marcador no se movió más, llevando la definición a los penales.

Los penales

Desde los once pasos, la tensión se apoderó del ambiente. En el primer cobro, ambos equipos fallaron, aumentando el dramatismo del momento. En la segunda ronda, los dos conjuntos acertaron, manteniendo el suspenso. Pero en el tercer tiro, Centenario erró su disparo y Santos Jr. no perdonó: con precisión y temple, su capitán definió el penal decisivo para sellar el 4-3 global y levantar el trofeo de campeón entre aplausos y gritos de júbilo.

El título representó una recompensa merecida para un grupo que demostró compromiso, unión y fortaleza mental. Leonardo Suárez, autor de uno de los goles del encuentro, fue además reconocido como goleador del torneo, distinción que coronó su sobresaliente desempeño a lo largo de la competencia.

Por su parte, Centenario se quedó con el subcampeonato, pero dejó una grata impresión por su espíritu competitivo y su remontada heroica en la segunda mitad. Ambos equipos ofrecieron una final digna de recordar, con entrega total y respeto por el juego.