Santos recibe a Chivas tras Leagues Cup

Después de sufrir la humillación en la Leagues Cup, al igual que la mayoría de los equipos de la Liga MX, Santos se enfrentará a las Chivas para retomar el ritmo del torneo Apertura 2025, en el estadio TSM Corona, a las 20:05 horas, con transmisión simultánea por Canal 5, TUDN y Vix.

Santos no logró ninguna victoria en la Leagues Cup, cayó ante Colorado, Seattle Sounders y LA Galaxy, nada extraño si consideramos que en el pasado torneo mexicano quedó a mitad de la tabla general. En la primera jornada de la Liga MX le ganó a Pumas por 3-0, pero volvió a la calle de la amargura al perder frente a Toluca por 4-2 y Puebla por 1-0.

El caso de Chivas es distinto. En la Leagues Cup inició perdiendo contra el New York RB, empató con el Charlotte FC y le ganó a Cincinnati, aún así no le alcanzó para seguir vivo en este torneo.

En tierras mexicanas, el Guadalajara tiene pendiente la jornada 1 del Apertura 2025 ante Tigres, que se jugará hasta el 17 de septiembre; perdió al visitar a Tigres por 1-0 y le ganó al San Luis por 4-3.

Santos marcha en la posición 11, casualmente arriba de Chivas solamente por diferencia de goles. Por el momento solamente suman tres puntos después de su triunfo ante Pumas en la primera fecha; sin embargo, en la segunda fueron víctima del campeón Toluca que les ganó por 2-4, y en la tercera perdieron frente a Puebla por 1-0.

Guadalajara por su parte se ubica como decimosegundo lugar de la tabla, solamente debajo de Santos por el tema del goleo; es decir, el equipo que saque la victoria logrará rebasar al otro en la clasificación.

Chivas solamente ha jugado dos partidos del Apertura 2025 debido a que la primera jornada no la jugó ante Tigres, el segundo compromiso lo perdió por 1-0 contra León y el tercero lo ganó por 4-3 frente al Atlético San Luis en una auténtica locura de juego.