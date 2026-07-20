Santos se integra a filas del Cruz Azul

Diego Fabricio Santos Gómez, originario del barrio de San Ramón, en San Cristóbal de Las Casas, fue incorporado a Cruz Azul Lagunas Sub-19, luego de completar un proceso de pruebas y participar en la pretemporada de las fuerzas básicas.

El jugador inició su formación a los cinco años con el Club Molina’s, bajo la dirección de Julio Molina y posteriormente trabajó con Juan Coutiño, Juan Santiago y otros entrenadores, además de representar al municipio de San Cristóbal en competencias estatales y nacionales.

Durante su trayectoria hacia un lugar en el Futbol competitivo realizó visorías con los Pumas, Puebla, Monterrey, Tigres y Jaguares FC.

En abril de 2025 fue invitado por Daniel Matus para entrenar con Cruz Azul Lagunas y después tuvo actividad con el club Pavones ADMC de Tuxtla Gutiérrez.

En junio presentó pruebas con la categoría Sub-19 y, tras completar la pretemporada, recibió la confirmación de su incorporación al conjunto cementero, iniciando así el largo camino que han intentado ya varios jugadores nacidos en Chiapas: e llegar en un futuro al primer equipo cementero como lo han logrado otros jugadores de la entidad como Julio César “El Cata” Domínguez o el portero Guillermo Allison.