Santos se lleva el choque de trenes

Al final los tres puntos se fueron con los de Santos, quienes se encuentran en lo alto de la tabla general. Diego Pérez/CP

Club Deportivo Santos se llevó el triunfo sobre León Filial Tuxtla con un cómodo marcador de 3-0, en encuentro pendiente de la jornada uno de la Liga Tuchtlán. A pesar de la diferencia en el tablero, las acciones estuvieron parejas en todo momento; sin embargo, fueron los vencedores quienes sí aprovecharon sus oportunidades, mientras que los felinos nunca terminaron de despertar en el campo 3 de Caña Hueca.

La Liga Tuchtlán había programado uno de los mejores partidos de la fase regular en la fecha número uno del campeonato, pero por diferentes motivos no se pudo llevar a cabo en el debut del torneo. Este fin de semana fue de descanso, pero ambos planteles aceptaron disputar el duelo faltante.

La filial del equipo de primera división intentó aprovechar su ventaja numérica en la cancha en los primeros minutos, Santos no completó el número de atletas en la primera parte y tuvo que entrar en acción con un elemento menos en el terreno de juego. A pesar de los intentos no hubo ninguna jugada clara para los Panzas Verdes, quienes no encontraron su mejor versión.

Antes del silbatazo del fin del primer episodio, Bryan Vicente se encontró una pelota en el borde del área tras un mal rechace de sus oponentes. El artillero de Santos no dudó ni un segundo y sacó un potente disparo que fue difícil de atajar para el guardameta de los esmeraldas. Fue así como cayó el 1-0 que permaneció durante la primera mitad.

Para el segundo lapso, León salió con una mejor cara. Los dirigidos por el profesor Soto se adueñaron de la de gajos y empezaron a comandar el compromiso. Los pequeños futbolistas tuvieron varias oportunidades para igualar el resultado, pero los disparos de Matías Jiménez e Iñaki Hernández salieron desviados.

Gael Morales apareció para conducir la pelota y meterla entre los tres palos, ante la sorpresa de todos, para así decretar el 2-0 que les daba una superioridad más cómoda. Con los dos goles a su favor, Club Deportivo Santos mantuvo el orden en su sector y evitó que los contrarios pasaran a su zona para así llevarse los tres puntos.

Antes del fin del cotejo, Bryan Vicente aprovechó su velocidad y a través de una jugada de contragolpe se plantó frente al arco de los contrarios para empujar la pelota y así obtener su doblete y la victoria con un marcador final de 3-0 que les dio los tres puntos a los de Santos.