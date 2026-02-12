Santos toma revancha y se corona campeón

Santos FC reescribió la historia del Torneo Héroes Bonampak. Luego de haber perdido la final pasada, el conjunto verdiblanco cobró revancha para agenciarse el campeonato tras vencer por 6-3 a Ice Cars FC en un duelo intenso y lleno de emociones, celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Sorpresiva victoria

Para la gran final del torneo que promueve la Liga Guerrero Zoque se enfrentaron el primero y el quinto lugar de la tabla general. Ice Cars buscaba su primera estrella tras una gran temporada regular que lo llevó a la cima general, mientras que Santos FC, más allá de la estadística, llegaba con sed de revancha.

El partido inició con cautela, con ambos equipos protegiendo su arco antes que pensar en ir al ataque; sin embargo, Antonio Solís rompió el equilibrio con un disparo desde media cancha que se incrustó en el ángulo para el 1-0 a favor de Ice Cars FC.

La respuesta fue inmediata, pues Santos empató los cartones por la vía de un pénalti convertido por Giovanni “El Diablo” Ramírez, mediante un cobro con potencia, para regresar la paridad al cierre del primer periodo.

En el segundo episodio las cosas fueron distintas y los santistas tomaron el control, reflejando la iniciativa mediante Carlos Ocaña, quien firmó el 2-1 con un tiro de zurda cruzado desde la banda, y minutos después, repitió la dosis con una jugada casi idéntica, para el 3-1 que ponía contra las cuerdas a los automotrices.

Con lo que había en juego la tensión creció tras un conato de riña que terminó con la expulsión de Abelardo González por Santos FC y amonestación para Brandon Barrios, pero el marcador no se movió antes del descanso.

Segundo para liquidar

Ice Cars FC intentó reaccionar en el regreso a las acciones con tercer periodo y Jaime Santiago marcó el 3-2 en los primeros segundos, encendiendo la esperanza de remontar.

No obstante, la ilusión duró poco, pues Frank Méndez hizo una jugada individual para volver a poner tierra de por medio con el 4-2. Santos FC mantuvo la presión y, tras una serie de rebotes, Giovanni Ramírez empujó el balón para el 5-2 que ya los encaminaba al título.

Pero su rival no dejó de pelar y cayó con la cara en alto, anotando de pénalti por conducto de Brandon Barrios para el 5-3, pero Bryan Morales sentenció la final con un disparo potente que significó el 6-3 definitivo.

Tras el silbatazo final, Santos FC recibió de manos del presidente de la Liga Guerrero Zoque, Carlos Castillo Ramírez, su respectivo trofeo, para dar paso a los festejos del campeonato junto a su afición.