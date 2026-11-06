Santos Tuxtla festeja con jugadores

Con disfraces, diversión y espíritu deportivo, la Academia Santos Tuxtla celebró el Día de Muertos con una convivencia especial en la que sus pequeños futbolistas cambiaron por un momento los entrenamientos y los balones por una jornada dedicada a preservar las tradiciones mexicanas.

El club filial de primera división, con sede en Tuxtla Gutiérrez, reunió a jugadores, padres de familia y cuerpo técnico, quienes se sumaron a esta celebración con originales caracterizaciones que dieron un toque especial al encuentro.

Eduardo González fue el encargado de dirigir la actividad, invitando a los pequeños futbolistas a disfrutar la celebración, compartir con sus compañeros y recordar las tradiciones que forman parte de la cultura mexicana.

Como parte del programa se llevó a cabo un concurso de disfraces, en el que los participantes lucieron sus mejores atuendos. Además, organizaron una tanda de penales en la que los niños demostraron que la pasión por el Futbol también puede combinarse con la diversión y el ambiente festivo.

La jornada permitió fortalecer la convivencia entre los integrantes de la academia y sus familias, generando momentos de alegría fuera de los entrenamientos habituales de formación deportiva. Después de esta celebración, la Academia Santos Tuxtla retomará sus actividades este viernes, cuando se reanuden las prácticas.

Asimismo, los enfrentamientos oficiales volverán durante el fin de semana, con compromisos programados para el sábado y el domingo, por lo que los pequeños futbolistas regresarán a la cancha para continuar con su preparación y su participación en competencias.