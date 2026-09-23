Santos Tuxtla presenta nueva piel guerrera

La Academia Santos Tuxtla presentó oficialmente los uniformes que utilizará durante el periodo 2026-2028, en un acto lleno de entusiasmo, identidad y ambiente familiar que reunió a jugadores, padres de familia, entrenadores y representantes de los medios de comunicación.

Los alumnos más pequeños fueron los encargados de abrir la pasarela y mostrar el uniforme de local. La indumentaria conserva la esencia tradicional del club mediante un jersey con franjas horizontales verdes y blancas, acompañado por short verde y medias blancas.

Posteriormente fue presentado el uniforme de visitante, conformado por la camiseta en tonos verdes oscuros, short negro y medias del mismo color.

Y la pasarela concluyó con la aparición de los porteros, quienes lucieron un suéter rojo combinado con short y calcetas negras.

Identidad sobre la cancha

Eduardo González, director de la Academia Santos Tuxtla, fungió como anfitrión de la presentación y agradeció el respaldo que las familias brindan permanentemente al proyecto, no solamente durante este tipo de actividades, sino también en cada partido y entrenamiento.

“Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, principalmente por la disposición que han mostrado con la academia, no solamente en este evento, sino también en los partidos y torneos”, expresó.

Durante su intervención, recordó que la institución está vinculada con el club de la Liga MX con sede en Torreón y que pertenecer a esta estructura implica responsabilidad, orden y compromiso.

“Hay un eslogan del Club Santos Laguna que dice: ‘Sin Guerreros no hay Santos’, y eso es una realidad. Sin ustedes, esto no sería posible. Son una parte importante”, afirmó.

El anfitrión estuvo acompañado por los entrenadores Denise Posada, Fabián Méndez, Eder Gutiérrez y Fátima Jerez, quienes forman parte del trabajo deportivo y formativo que se desarrolla diariamente con los jugadores.

Más que futbol

Además de buscar resultados y campeonatos, enfatizó que la Academia Santos Tuxtla pretende que sus alumnos adquieran valores y herramientas útiles para su vida cotidiana, por lo que el proyecto no limita sus objetivos al crecimiento futbolístico, pues también procura fortalecer la convivencia, la disciplina y el desarrollo social.

“Esta temporada no solamente queremos ganar títulos, como lo hemos venido haciendo, sino también seguir creciendo como personas”, explicó.

Con ocho años de existencia, la Academia Santos Tuxtla cuenta actualmente con tres sedes en la capital chiapaneca: Territorio Santos Tuxtla (Centenario), Santos 2.0 (Los Pájaros) y Santos Norte (Mercado del Norte).

Las personas interesadas en conocer sus programas, categorías y sedes pueden solicitar información mediante el número telefónico 9611069070.