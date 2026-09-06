Santos Tuxtla se impone ante el Atlas

La jornada ocho del Torneo Olimpo Deportivo regaló uno de los encuentros más emocionantes de la fecha, luego de que la Academia Santos Tuxtla y la Academia Atlas Tuxtla protagonizaran un intenso duelo que terminó con siete anotaciones y una remontada de los locales en la cancha de Territorio Santos Tuxtla Centenario, casa de la Academia Santos.

Desde el arranque, el partido se caracterizó por un ritmo pausado, con ambos equipos disputando el balón en la zona media y pocas oportunidades claras frente a las porterías. La falta de espacios provocó que el marcador permaneciera sin movimientos durante buena parte de la primera mitad.

Fue hasta que apareció Jesús Álvarez para romper el cero y colocar adelante a la Academia Atlas Tuxtla. El atacante aprovechó una de las oportunidades generadas por su equipo y puso el 1-0, resultado con el que ambos conjuntos se fueron al descanso.

Segunda mitad

Para la segunda mitad llegó la reacción de Santos Tuxtla. El conjunto local adelantó líneas, comenzó a generar mayor peligro y encontró en Dante Gómez a uno de sus principales protagonistas.

Gómez apareció en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador y colocar el 2-1 a favor de Santos. La remontada modificó por completo el desarrollo del duelo, que comenzó a jugarse con mayor intensidad y espacios en ambas áreas.

Atlas no tardó en responder. Jesús Álvarez volvió a hacerse presente frente al arco para conseguir su segundo tanto de la tarde y establecer nuevamente la igualdad.

Con el 2-2, el partido entró en una dinámica de constantes ataques y respuestas. Santos Tuxtla recuperó la ventaja gracias a Tadeo Maza, quien consiguió el 3-2 para los locales y volvió a poner a su equipo por delante.

Reacción

Sin embargo, Atlas Tuxtla encontró nuevamente la manera de reaccionar. Jesús Álvarez completó su gran actuación individual al anotar por tercera ocasión, consiguiendo así su “hat-trick” y colocando el 3-3.

El empate parecía encaminar el encuentro hacia una repartición de puntos, pero Santos todavía tenía una última respuesta preparada. En los minutos finales, Dante Gómez volvió a aparecer para completar su triplete y marcar el definitivo 4-3.

El tanto desató la celebración de la Academia Santos Tuxtla, que logró quedarse con un partido de alta intensidad y con constantes cambios en el marcador. Para Dante Gómez significó cerrar una destacada actuación individual con tres anotaciones, mientras que Jesús Álvarez brilló por Atlas al conseguir también un “hat-trick”.

El resultado reflejó un segundo tiempo completamente distinto al inicio del duelo. Después de una primera mitad con pocas acciones de peligro, ambos equipos protagonizaron una segunda parte de siete goles, mostrando capacidad de reacción y una gran disputa hasta los últimos minutos.

La Academia Santos Tuxtla aprovechó su condición de local en Territorio Santos Tuxtla Centenario para conseguir una importante victoria de la fecha ocho del Torneo Olimpo Deportivo, mientras que Atlas Tuxtla dejó una buena imagen ofensiva pese a quedarse finalmente con la derrota.

Con este encuentro, ambas academias demostraron el nivel competitivo que ha acompañado al certamen y dejaron una de las postales más atractivas de la jornada, en un partido en el que los goles, las remontadas y la emoción aparecieron especialmente durante la segunda mitad.