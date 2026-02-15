Santos y Mazatlán saldrán por la victoria

Este domingo, Santos Laguna recibe a los Cañoneros del Mazatlán para cerrar la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para disputarse en la imponente cancha del estadio TSM Corona. Es el escenario perfecto para cerrar la actividad dominical con Futbol de alta intensidad, donde ambos cuadros necesitan sumar de a tres para salir de la zona baja de la clasificación.

El silbatazo inicial se dará en punto de las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México). Es fundamental que los aficionados verifiquen su conexión o señal minutos antes para disfrutar de este choque en el complejo del Territorio Santos Modelo sin interrupciones.

Este juego enfrenta a los dos peores equipos del torneo; Santos ocupa el penúltimo lugar de la tabla con un solo punto, y Mazatlán está en el sótano con cero unidades.

En busca de un mejor resultado, los dos conjuntos deberán ajustar sus estrategias para sumar y avanzar. Recordemos que los Guerreros viene de caer frente a Tigres (1-5) y los Cañoneros perdieron frente a Chivas (1-2). Mazatlán no ha podido conseguir un solo punto como visitante en este torneo.

Para este compromiso, la transmisión no se limitará a la televisión por cable tradicional. Se han habilitado diversas vías para que el aficionado elija su mejor opción al buscar el Santos contra Mazatlán ver en vivo y así evitar las típicas confusiones con las señales digitales.

El juego podrá verse por Vix Premium, ESPN 2, Disney Plus y Youtube (canal Layvtime).

Estos son los antecedentes entre Mazatlán y Santos Laguna durante sus partidos más recientes disputados dentro de la Liga MX. Los Laguneros tienen una ligera ventaja con dos triunfos, uno de ellos en fase final. Pero los empates también han estado presentes las últimas tres ocasiones y son dos clubes que se anotan pocos goles cuando se enfrentan.