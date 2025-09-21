Santos y San Luis buscan salir del fondo

El Club Santos Laguna se enfrentará el domingo 21 al Atlético de San Luis en el Estadio Corona, en un duelo que promete estar lleno de intensidad, como parte de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025.

El equipo albiverde busca mantenerse en la pelea dentro de un torneo que ya ha llegado a la mitad de su fase regular. Por su parte, el Atlético de San Luis también lucha por acercarse a la zona de clasificación.

Santos logró sumar un punto en su último encuentro, colocándose en la posición 12 con 7 unidades, superando por diferencia de goles al conjunto potosino, que ocupa el lugar 13 tras empatar con Xolos, quedando ambos con 7 puntos.

En caso de que Chivas no consiga la victoria, los laguneros podrían tener la oportunidad de acercarse aún más a los puestos de clasificación.

Por otro lado, San Luis tiene el mismo objetivo que Santos, bajo la dirección técnica de Guillermo Abascal, quien sigue moviendo sus piezas en busca de un once que le dé estabilidad. Sin embargo, al igual que los laguneros, no ha logrado encontrar regularidad, y los resultados reflejan esa situación.

La cita será este domingo en punto de las 17:00 horas, y la transmisión podrá seguirse a través de ViX.