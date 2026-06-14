Santos Zanella valora su Top 10 en Nascar

El Z Racing Team se presentó con éxito en uno de los óvalos más difíciles del Automovilismo mexicano, el de Aguascalientes, para poder cumplir una fecha más de la Nascar Mexico Series dentro de la categoría Challenge Series.

Con Santos Zanella al frente de la escuadra poblana, el piloto del auto 44 fue el único representante del equipo en esta oportunidad debido a compromisos personales por parte de Santino.

Santos calificó en la décima posición luego de rodar la clasificación en el óvalo de 1.4 kilómetros de longitud. Para la carrera, fue con todo hacia el frente al momento de que cayera la bandera verde que dio inicio a las actividades, con 171 vueltas en el horizonte por cumplir. Después de una hora y media de acción en la pista, el conductor del auto 44 logró ubicarse en la novena posición.

“Este siempre ha sido un óvalo muy complicado para nosotros y salimos de este compromiso con un Top 10 en el bolsillo. No es obviamente el resultado esperado, pero para el equipo será seguir buscando ir hacia el frente en cada una de las carreras que enfrentemos”, sentenció el piloto que ahora apunta a la próxima fecha, que se disputará a finales de este mismo mes en el autódromo de Querétaro.