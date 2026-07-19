Sarmiento encabeza cosecha de El Delfín

Sirenas y tritones del club deportivo El Delfín cerraron la sexta jornada de finales del Campeonato Nacional de Curso Largo 2026 con una medalla de oro, una de bronce en superfinal y ocho de sus atletas entre los diez primeros lugares del país

Ariadna repite podio

La actuación principal correspondió a Ariadna Sarmiento Monzón, campeona de los 50 metros mariposa en la división 17-18 años, con registro de 29.67 segundos. Con la misma marca, la nadadora chiapaneca terminó como tercera en la superfinal, prueba que reunió a las competidoras con mejores tiempos entre todas las categorías. Aquí la campeona absoluta fue Carolina Romero Ojeda, con 28.68 segundos, mientras que Regina Torres Pomar ocupó el segundo lugar con 29.22 segundos.

Cerca del medallero

En los 400 metros combinado individual, Evan Andrés Pérez López ocupó la cuarta posición en 13-14 años, con tiempo de 5:03.81 minutos. Por su parte, Quiana Tovilla Santiago también finalizó cuarta en 17-18 años, al cronometrar 5:32.74, mientras que Rodrigo Escobar Cruz obtuvo el cuarto sitio de los 100 metros Dorso en la categoría 17-18.

Actuaciones destacadas

Maximiliano Domínguez García consiguió dos ubicaciones en el Top 10 de 13-14 años: sexto en 100 metros dorso, con 1:06.08 minutos, y séptimo en 400 metros combinado individual, con 5:14.46. Ana Cáceres Nangusé fue séptima en esta última prueba, con 5:42.58, y Alexia Michelle Nandayapa Vidal concluyó décima, con 5:49.44.

Ian de la Rosa Cruz terminó séptimo en los 50 metros mariposa de 15-16 años, con 26.82 segundos. Por su parte, Quiana Tovilla sumó un segundo resultado entre las diez mejores, al ubicarse décima en 100 metros dorso, con 1:15.05.

Es oportuno mencionar que la competencia es organizada por la Asociación Deportiva de Natación y de Natación en Aguas Abiertas de México, A. C., en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, concluye este domingo.