Saudíes van por fichaje de Mbappé

La liga de Arabia Saudita no deja uno vivo y ahora va por el delantero galo, Kylian Mbappé, que no está pasando un buen momento en el París Saint Germain, pues ya le comunicaron que no está contemplado de cara al próximo torneo de la Ligue 1.

De acuerdo con los reportes de medios regionales, el Al-Hilal está dispuesto a desembolsar 200 millones de euros para contratar sus servicios, aunque a la puja se podría sumar el Chelsea de la Premier League, que aún no pone su oferta sobre la mesa.

Los saudíes pretenden pagar esta cifra anual por dos años de contrato para jugar en la liga que ya tiene fichajes de la talla de Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Karim Benzema (Al-Ittihad).

El juvenil campeón de la Copa del Mundo en 2018 está obligado a elegir de inmediato una oferta que le convenza, pues de no dejar al conjunto parisino que no lo contempló para la gira de pretemporada, se quedará rezagado en el banquillo por el año que le resta de contrato.