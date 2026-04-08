Scarlett Camberos asume la presión de clasificar

La última vez que la selección mexicana femenil jugó la Copa del Mundo fue en 2015, y esa larga espera por volver al máximo escenario está cerca de llegar a su fin. Pero, primero, debe vencer a Islas Vírgenes y Puerto Rico en las clasificatorias de Concacaf.

Scarlett Camberos, delantera del América y del Tricolor reconoce que esta responsabilidad conlleva presión, pero, en lugar de tomarlo de forma negativa, la utiliza como motivación para cumplir el objetivo.

“Obviamente, hay presión, pero sí estamos disfrutando día a día estar aquí y también la presión nos motiva mucho para seguir marcando muchos goles. Obviamente sí, hay más presión, pero hay que seguir haciendo lo que amamos todos los días”, declaró en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Para beneficio del Tri, estos últimos encuentros serán en condición de local; primero en Zacatecas, frente a Islas Vírgenes; después, en el estdio Nemesio Díez de Toluca, frente a Puerto Rico.

“Tenemos la motivación de seguir marcando muchos goles y tenemos delanteras que tienen muchas cualidades y son jugadoras que quieren marcar, y no vamos a caer en conformarnos. Van a ser dos partidos muy importantes y no nos falta la motivación y estamos listas para enfrentarlos”, agregó.

Finalmente, destacó el trabajo del combinado nacional bajo las órdenes del estratega español Pedro López. “Cada concentración vamos mejor, vamos creciendo como equipo y vamos por buen camino, y estamos bien, creo que todas estamos felices de estar aquí”, mencionó.

La competencia

Cabe destacar que México necesita finalizar líder de su grupo para avanzar al Campeonato Concacaf W, fase de la clasificatoria en la que Estados Unidos y Canadá esperan a otros seis rivales para disputar los boletos al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado azteca arrancó con dos victorias como visitante ante San Vicente y las Granadinas (14-0) y Santa Lucía (7-0). Actualmente se ubica en segundo lugar del grupo A, debajo de Puerto Rico, que tiene un partido más y solo le queda pendiente el compromiso contra México.

Solo los líderes de cada sector avanzan al Campeonato Concacaf W, donde ocho selecciones jugarán por los pases a la justa internacional. La preventa para los boletos de este compromiso ya está disponible.